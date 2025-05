Il giornalista Alessandro Sallusti ospite di Leggermente

Presenterà “L’eresia liberale” intervistato dal direttore Diego Minonzio

Mercoledì 7 maggio incontro alle ore 21 a Palazzo del Commercio (nuova location)

LECCO – Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco, si prepara ad accogliere Alessandro Sallusti. Il direttore de Il Giornale arriverà a Lecco mercoledì 7 maggio per presentare il suo libro “L’eresia liberale” (Rizzoli): a moderare l’incontro sarà il direttore La Provincia di Como, Lecco e Sondrio e di Unica Tv, Diego Minonzio. L’appuntamento è in programma presso Palazzo del Commercio, sede di Confcommercio Lecco (e non in sala Ticozzi come originariamente annunciato) in piazza Garibaldi 4 a Lecco con inizio alle ore 21.

Un’occasione per ascoltare le riflessioni sempre pungenti e mai banali di un giornalista affermato come Sallusti – spesso ospite di programmi di approfondimento politico – che ha conosciuto molto da vicino i protagonisti della politica, dell’economia, della società degli ultimi quarant’anni. In questo libro. Partendo da alcuni episodi storico-familiari (ha avuto un trisavolo fedele a Francesco II, re spodestato delle Due Sicilie, e dunque considerato un brigante dai governanti sabaudi della nuova Italia unita; ha scoperto sul manuale di storia delle medie che cosa era successo al nonno durante e dopo la guerra civile), Sallusti mostra il punto di vista “eretico” di una persona abituata a sentirsi minoranza nei salotti buoni della cultura dominante e tuttavia consapevole di essere in sintonia con la maggioranza delle persone in Europa e in Occidente.

“Contro la cancel culture e il senso di colpa della sinistra globalista”, il liberal-conservatore Sallusti difende le libertà che costituiscono l’orgoglio dell’Occidente e il suo più grande apporto alla storia del mondo. L’ingresso alla serata è libero, ma è consigliata la prenotazione sul sito www.leggermente.com.

Il mese di maggio proseguirà poi con due eventi dedicati agli insegnanti (ma comunque aperti al pubblico) in calendario presso la sede di Confcommercio Lecco in piazza Garibaldi 4 a Lecco: sabato 10 maggio alle ore 15 spazio a Maria Polita – docente universitaria di Storia della lingua e Grammatica italiana, curatrice di laboratori di scrittura con un’attenzione particolare sulla letteratura per l’infanzia – che presenterà il suo libro “101 libri da leggere prima dei sette anni” (Solferino); mercoledì 14 maggio alle ore 16.30 invece Maria Giovanna Ravasi, ex direttrice e responsabile della sezione ragazzi della Biblioteca di Lecco, presidente dell’associazione “Leggere per gioco” e Maria Franca Ballocco responsabile della libreria La Cicala di Merate e tra le fondatrici di “Libringiro”, saranno protagoniste dell’incontro dal titolo “Leggere ai più piccoli: una mappa per scoprire le ultime novità e una guida per farlo al meglio”.

Restando nell’ambito politico-giornalistico, Leggermente farà tappa venerdì 16 maggio alle ore 21 a Calolzio. Presso la sala Ettore Albertoni di via Stoppani interverrà il giornalista televisivo Mario Giordano che racconterà il suo ultimo libro “Dynasty. Dagli Agnelli ai Del Vecchio. Dai Benetton ai De Benedetti: il crollo delle dinastie dei potenti” (Rizzoli). A moderare la serata con il conduttore della trasmissione di Rete 4 “Fuori dal coro”, sarà il direttore del Giornale di Lecco, del Giornale di Merate e di Centrovalle, Riccardo Baldazzi.