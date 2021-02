Una storia fantastica sulla paura di crescere e di affrontare il mondo

“Un libro per ragazzi e adulti nato dalla mia passione per la lettura e per le storie di supereroi”

LECCO – Una forte passione per la lettura che, col tempo, si è trasformata nell’idea di scrivere un libro. Nicola Brenna, 50 anni, è un avvocato civilista di Lecco che è riuscito a realizzare un piccolo sogno nel cassetto con la pubblicazione de “Il Guardiano”, un libro di fantasia che in modo divertente e accattivante vuole lanciare un messaggio su un tema importante come la paura di crescere e di affrontare il mondo.

“Tutto nasce dalla mia grande passione per la lettura e per le storie fantastiche, in particolare mi piacciono le storie di supereroi della Marvel – racconta l’avvocato-scrittore -. Io ho due bambini che frequentano le scuole elementari e mi ritrovo spesso a raccontar loro delle storie, così mia moglie mi ha spronato a scrivere un libro”.

Come sempre dalla teoria alla pratica c’è una bella differenza e Brenna si è ben presto scontrato con le prime difficoltà: “Ho deciso di fermarmi un attimo per frequentare un corso di scrittura creativa alla Libreria Volante di via Bovara, poi ho letto alcuni libri che insegnavano un po’ di ‘trucchi del mestiere’. Quindi mi sono rimesso a scrivere e finalmente è uscito qualcosa di decente”.

Tre anni e mezzo di fatiche per dare vita a “Il Guardiano”, quindi la partecipazione al concorso “Avvocati&Autori” indetto dall’Unione Lombarda Ordini Forensi (ULOF): “E’ stato un lavoro lungo perché la mia professione è impegnativa e mi ha permesso di dedicarmi al libro solo nei ritagli di tempo, alla sera tardi o nei week-end. Poi, grazie alla partecipazione al concorso dedicato agli avvocati e al relativo premio, ho potuto pubblicare il libro con la casa editrice Ananke Lab“.

Il libro è uscito nelle librerie lo scorso 18 dicembre, sicuramente una bella soddisfazione: “Certamente il fatto di poter prendere in mano il libro, toccarlo e sfogliarlo è una bella sensazione. La vera soddisfazione, però, è il riscontro di chi lo ha letto: lo hanno giudicato accattivante e divertente pur affrontando un tema importante come la paura di crescere. Il libro, adatto sia ai ragazzi che agli adulti, ha tanti colpi di scena e si legge molto velocemente”.

L’esperienza da scrittore si conclude qui oppure nella mente c’è già qualche altra idea? “Ho costruito questo libro per diventare il primo capitolo di una saga. Il finale è aperto. Al momento, però, faccio fatica a concepire una continuazione proprio per l’impegno che c’è voluto per scrivere questa prima storia. Inoltre un nuovo capitolo avrebbe senso solo se riuscissi a trovare un altro tema importante. Diciamo comunque che ho lasciato aperto uno spiraglio…”.

Il libro di Nicola Brenna è in vendita alla libreria Cattaneo di Lecco oppure attraverso i canali on-line dedicati ai libri e all’editoria.

Il Guardiano

A 16 anni Filippo, assistendo a un atto di bullismo, scopre di avere poteri sovrumani mentre il suo corpo inizia ad ardere di una fiamma blu. Alcuni giorni dopo, due personaggi misteriosi gli rivelano che la sua vita è in pericolo e che per salvarsi dovrà seguirli a Parigi e frequentare la scuola Saint George, dove lo attendono altri ragazzi e ragazze dotati dei suoi stessi poteri.

E’ l’inizio di un’avventura che lo porterà a scoprire i segreti del padre, morto quando lui aveva pochi mesi, e la sua appartenenza a un’organizzazione segreta, erede di un’antica civiltà. Tra battaglie spettacolari e colpi di scena, il protagonista affronterà il suo percorso di crescita, umana e spirituale, capendo come affrontare la paura di diventare grandi e scoprendo il significato dell’amicizia e dell’amore.