Il Lago di Garlate sullo sfondo della Gioconda, l’ipotesi di una geologa e storica dell’arte

Dopo anni di dibattiti finalmente risolto il mistero sul paesaggio alle spalle della Monna Lisa?

La studiosa Ann Pizzorusso ha analizzato il ponte disegnato da Leonardo, la catena montuosa e il lago sullo sfondo

GARLATE – La notizia è di qualche giorno fa e ha già fatto il giro del mondo suscitando l’interesse di studiosi e appassionati di Leonardo Da Vinci e dei misteri che, a distanza di tanti anni, avvolgono ancora le sue opere. Il paesaggio dietro la Gioconda rappresenterebbe il Lago di Garlate e il ponte rappresentato sarebbe proprio il Ponte Vecchio di Lecco.

Se così fosse si chiuderebbe un dibattito infinito che da decenni appassiona storici dell’arte e studiosi del genio toscano. Nei giorni scorsi è stato reso noto lo studio di Ann Pizzorusso, geologa e storica dell’arte rinascimentale che vive e lavora tra l’Italia e New York, che ritiene che nel quadro più famoso di Leonardo siano riconoscibili diverse caratteristiche del nostro lago.

La studiosa ha analizzato il ponte disegnato da Leonardo, la catena montuosa e il lago sullo sfondo della Gioconda accostando questi elementi al ponte Azzone Visconti di Lecco del XIV secolo, ai rilievi che sovrastano la zona e al Lago di Garlate. “Le somiglianze sono innegabili. Sono davvero entusiasta di questo progetto. Sento che si tratta di un colpo di fortuna”, ha dichiarato la studiosa intervistata dal quotidiano inglese “The Guardian”.

A conforto di questa ipotesi è ormai noto, lo sappiamo dai suoi taccuini, che Leonardo Da Vinci trascorse molto tempo esplorando il territorio lecchese e la zona a Nord. Altri studiosi del nostro territorio hanno ricercato parallelismi tra lo sfondo della Gioconda e della Vergine delle Rocce e le peculiarità delle nostre zone, soprattutto di alcune guglie delle nostre montagne.

Quella di Ann Pizzorusso è una ipotesi davvero suggestiva che ha già innescato discussioni tra gli appassionati di tutto il mondo. Tra i primi a compiacersi della cosa è stato il Comune di Garlate che ha ripreso sui suoi canali social la notizia pubblicata su The Guardian che sta rimbalzando in tutto il mondo: “La geologa e storica dell’arte Ann Pizzorusso in un suo recente studio afferma di aver finalmente risolto il mistero del panorama dietro alla Gioconda di Leonardo da Vinci. Si tratterebbe del Lago di Garlate! Il nostro lago e i nostri paesaggi hanno stregato Leonardo!”