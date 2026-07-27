Il Leonardo del XXI Secolo a Lecco per realizzare un documentario su Da Vinci

Al via le riprese di “Lecco-Valsassina: sulle tracce di Leonardo da Vinci”
L’artista Dimitri Kuzmin alla scoperta del nostro territorio accompagnato da Massimo Mazzoleni e Silvia Gallo
LECCO – Dimitri Kuzmin, artista russo, toscano d’adozione, conosciuto da tutti come il “Leonardo del XXI Secolo”, ha fatto tappa a Lecco per le riprese di un video-documentario, dal titolo provvisorio “Lecco-Valsassina: sulle tracce di Leonardo da Vinci”.
Nel fine settimana scorso si sono svolte le prime riprese sul territorio lecchese, dando il via a un progetto di grande valore culturale volto a raccontare il profondo legame tra Leonardo da Vinci, il comprensorio di Lecco, con un occhio particolare per la Valsassina e le Grigne.
Ad accompagnare il pittore e restauratore (formatosi all’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze) ideatore e produttore del documentario e la sua troupe sono stati due lecchesi con una passione sconfinata per Leonardo Da Vinci: l’avvocato Massimo Mazzoleni e sua moglie Silvia Gallo.
“Abbiamo cercato di interpretare al meglio il ruolo di ‘Virgilio’ del territorio guidando il gruppo alla scoperta dei luoghi che la tradizione e gli studi leonardeschi riconducono al Genio di Vinci – hanno raccontato -. Il documentario cercherà di far conoscere alcuni dei luoghi simbolo che, secondo numerosi studiosi, avrebbero ispirato Leonardo da Vinci nelle sue opere e nei suoi studi. Nel corso delle due giornate si sono inoltre uniti al gruppo alcuni amici, condividendo con la troupe la passione per la storia e le bellezze del territorio”.
La regia e le riprese video sono state affidate al videoreporter Angelo Iannattone (angelovideoreporter), con il supporto tecnico di Antonello Volpe (DJ Nell), responsabile dell’audio e delle spettacolari riprese aeree realizzate con il drone.
L’itinerario del documentario
Tra le tappe principali:
- Lecco, con il Ponte Vecchio, ritenuto da diversi studiosi uno dei possibili ponti raffigurati sullo sfondo della Gioconda. Le riprese hanno interessato anche il lungolago e la statua dedicata al professor Mario Cermenati, tra i primi studiosi a evidenziare, già all’inizio del Novecento, i legami tra Leonardo e il territorio lariano.
- Monte Barro e Civate, dove la troupe ha raggiunto il punto panoramico dal quale Leonardo osservò e rappresentò i laghi briantei nel Codice Atlantico. Successivamente è stata visitata l’attuale Casa del Cieco, già chiostro di San Calogero, il cui antico refettorio viene considerato da alcuni studiosi una possibile fonte d’ispirazione per l’ambientazione dell’Ultima Cena.
- Le Grotte di Laorca, suggestivo scenario naturale spesso accostato agli sfondi della Vergine delle Rocce.
- La Rocca di Baiedo e la Cascata della Troggia a Introbio, quest’ultima descritta da Leonardo nel Codice Atlantico (foglio 573 verso).
- Civenna, straordinario balcone naturale dal quale è possibile osservare il ramo lecchese del lago e le località di Lierna, Fiumelatte, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, paesaggi che molti studiosi riconducono agli sfondi della Gioconda. Dallo stesso punto panoramico si ammirano inoltre i Corni di Canzo, citati da Leonardo, e il massiccio delle Grigne, immortalato in una celebre sanguigna oggi conservata presso la Royal Collection Trust.
Un’occasione per valorizzare il territorio
“Al di là dell’aspetto documentaristico, l’auspicio è che iniziative come questa possano contribuire a promuovere e valorizzare il territorio lecchese, coniugando ricerca storico-artistica e divulgazione culturale. Un racconto capace di richiamare l’attenzione, anche oltre i confini nazionali, su luoghi che numerosi studi collegano da tempo alla presenza e all’ispirazione di Leonardo da Vinci” ha concluso Massimo Mazzoleni che ormai da parecchio tempo si interessa di come il legame tra Leonardo e Lecco possa rappresentare un’importante risorsa turistico/culturale per tutto il nostro territorio.
Non fermarti alle notizie suggerite dall’algoritmo.
Su Google scegli Lecconotizie.com per un’informazione verificata.