Il Leonardo del XXI Secolo a Lecco per realizzare un documentario su Da Vinci

Al via le riprese di “Lecco-Valsassina: sulle tracce di Leonardo da Vinci”

L’artista Dimitri Kuzmin alla scoperta del nostro territorio accompagnato da Massimo Mazzoleni e Silvia Gallo

LECCO – Dimitri Kuzmin, artista russo, toscano d’adozione, conosciuto da tutti come il “Leonardo del XXI Secolo”, ha fatto tappa a Lecco per le riprese di un video-documentario, dal titolo provvisorio “Lecco-Valsassina: sulle tracce di Leonardo da Vinci”.

Nel fine settimana scorso si sono svolte le prime riprese sul territorio lecchese, dando il via a un progetto di grande valore culturale volto a raccontare il profondo legame tra Leonardo da Vinci, il comprensorio di Lecco, con un occhio particolare per la Valsassina e le Grigne.

Ad accompagnare il pittore e restauratore (formatosi all’Istituto per l’Arte e il Restauro Palazzo Spinelli di Firenze) ideatore e produttore del documentario e la sua troupe sono stati due lecchesi con una passione sconfinata per Leonardo Da Vinci: l’avvocato Massimo Mazzoleni e sua moglie Silvia Gallo.

“Abbiamo cercato di interpretare al meglio il ruolo di ‘Virgilio’ del territorio guidando il gruppo alla scoperta dei luoghi che la tradizione e gli studi leonardeschi riconducono al Genio di Vinci – hanno raccontato -. Il documentario cercherà di far conoscere alcuni dei luoghi simbolo che, secondo numerosi studiosi, avrebbero ispirato Leonardo da Vinci nelle sue opere e nei suoi studi. Nel corso delle due giornate si sono inoltre uniti al gruppo alcuni amici, condividendo con la troupe la passione per la storia e le bellezze del territorio”.

La regia e le riprese video sono state affidate al videoreporter Angelo Iannattone (angelovideoreporter), con il supporto tecnico di Antonello Volpe (DJ Nell), responsabile dell’audio e delle spettacolari riprese aeree realizzate con il drone.

L’itinerario del documentario

Tra le tappe principali:

Lecco, con il Ponte Vecchio , ritenuto da diversi studiosi uno dei possibili ponti raffigurati sullo sfondo della Gioconda. Le riprese hanno interessato anche il lungolago e la statua dedicata al professor Mario Cermenati, tra i primi studiosi a evidenziare, già all’inizio del Novecento, i legami tra Leonardo e il territorio lariano.

, ritenuto da diversi studiosi uno dei possibili ponti raffigurati sullo sfondo della Gioconda. Le riprese hanno interessato anche il lungolago e la statua dedicata al professor Mario Cermenati, tra i primi studiosi a evidenziare, già all’inizio del Novecento, i legami tra Leonardo e il territorio lariano. Monte Barro e Civate , dove la troupe ha raggiunto il punto panoramico dal quale Leonardo osservò e rappresentò i laghi briantei nel Codice Atlantico. Successivamente è stata visitata l’attuale Casa del Cieco, già chiostro di San Calogero, il cui antico refettorio viene considerato da alcuni studiosi una possibile fonte d’ispirazione per l’ambientazione dell’Ultima Cena.

, dove la troupe ha raggiunto il punto panoramico dal quale Leonardo osservò e rappresentò i laghi briantei nel Codice Atlantico. Successivamente è stata visitata l’attuale Casa del Cieco, già chiostro di San Calogero, il cui antico refettorio viene considerato da alcuni studiosi una possibile fonte d’ispirazione per l’ambientazione dell’Ultima Cena. Le Grotte di Laorca , suggestivo scenario naturale spesso accostato agli sfondi della Vergine delle Rocce.

, suggestivo scenario naturale spesso accostato agli sfondi della Vergine delle Rocce. La Rocca di Baiedo e la Cascata della Troggia a Introbio , quest’ultima descritta da Leonardo nel Codice Atlantico (foglio 573 verso).

, quest’ultima descritta da Leonardo nel Codice Atlantico (foglio 573 verso). Civenna, straordinario balcone naturale dal quale è possibile osservare il ramo lecchese del lago e le località di Lierna, Fiumelatte, Mandello del Lario e Abbadia Lariana, paesaggi che molti studiosi riconducono agli sfondi della Gioconda. Dallo stesso punto panoramico si ammirano inoltre i Corni di Canzo, citati da Leonardo, e il massiccio delle Grigne, immortalato in una celebre sanguigna oggi conservata presso la Royal Collection Trust.

Un’occasione per valorizzare il territorio

“Al di là dell’aspetto documentaristico, l’auspicio è che iniziative come questa possano contribuire a promuovere e valorizzare il territorio lecchese, coniugando ricerca storico-artistica e divulgazione culturale. Un racconto capace di richiamare l’attenzione, anche oltre i confini nazionali, su luoghi che numerosi studi collegano da tempo alla presenza e all’ispirazione di Leonardo da Vinci” ha concluso Massimo Mazzoleni che ormai da parecchio tempo si interessa di come il legame tra Leonardo e Lecco possa rappresentare un’importante risorsa turistico/culturale per tutto il nostro territorio.