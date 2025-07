“Il mio giardino biodiverso”, concorso fotografico per valorizzare i piccoli rifugi della natura urbana

Il contest è organizzato da Legambiente e LIFE NatConnect2030

“Iniziative come questa raccontano, attraverso immagini suggestive e personali, l’importanza fondamentale delle connessioni ecologiche”

LECCO – Anche un piccolo giardino, un balcone o un terrazzo possono trasformarsi in preziosi rifugi per la biodiversità. Da questa consapevolezza prende vita “Il mio giardino biodiverso”, il concorso fotografico promosso da Legambiente Lombardia in collaborazione con Legambiente Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e Trento, nell’ambito dell’iniziativa “Custode della biodiversità” del progetto europeo LIFE NatConnect2030.

I premi riflettono il tema del concorso: il primo premio include una confezione di sementi e bulbi per impollinatori, accessori per il giardinaggio, una casetta per pipistrelli (bat box) e tre manuali dedicati alla biodiversità (tra cui The Education of a Gardener).

Il secondo premio comprende una confezione media di sementi e bulbi, una mangiatoia per uccelli e una pubblicazione sulla biodiversità. Il terzo premio prevede una confezione piccola di sementi e bulbi, un “hotel” per insetti e una pubblicazione sempre dedicata alla biodiversità.

Il concorso invita a osservare e valorizzare la biodiversità presente negli spazi verdi, siano essi privati o condivisi, giardini, orti, balconi, terrazzi, e a raccontarla attraverso una o due fotografie. Le immagini potranno ritrarre piante, animali, microhabitat, dettagli nascosti o paesaggi curati con particolare attenzione alla natura, offrendo così un’opportunità per riscoprire il valore ecologico delle aree verdi, anche all’interno dei contesti più urbanizzati.

“L’obiettivo è duplice – afferma Simona Colombo, coordinatrice del progetto per Legambiente Lombardia – Da un lato stimolare uno sguardo consapevole e attivo sulla biodiversità locale, dall’altro costruire una raccolta di testimonianze visive che contribuiscano a raccontare l’importanza delle connessioni ecologiche e del ruolo dei cittadini nella loro tutela”.

Possono partecipare tutti i cittadini e le cittadine maggiorenni residenti in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna e nella Provincia autonoma di Trento. Ogni partecipante potrà inviare fino a due fotografie, che saranno valutate da una giuria di esperti. Sono previsti tre premi per ciascuna regione o provincia coinvolta, consistenti in kit per la biodiversità da giardino.

Il concorso fa parte delle iniziative di tutela della biodiversità promosse dal progetto LIFE NatConnect2030, che mira a rafforzare le connessioni ecologiche coinvolgendo direttamente le comunità attraverso la stipula di patti di custodia tra Comuni, privati, scuole e associazioni desiderosi di impegnarsi attivamente nella salvaguardia del territorio.

L’iniziativa si svolgerà dal 7 luglio al 31 agosto.

Per partecipare al concorso è necessario iscriversi a questo link

Info sul concorso a questo link

Info e contatti: lombardia@custodialifenatconnect2030.it