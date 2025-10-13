“Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza”, la mostra del liceo Leopardi su Dante

Un percorso immersivo tra illustrazioni, riflessioni e visite guidate dagli studenti del liceo Leopardi

La mostra verrà inaugurata giovedì 16 ottobre all’Officina Badoni

LECCO – Dopo l’Inferno e il Purgatorio, il viaggio del liceo Leopardi attraverso la Divina Commedia si conclude con la mostra “Il mio Paradiso. Dante profeta di speranza”, visitabile dal 16 al 28 ottobre presso l’Officina Badoni, in Corso Matteotti 7 a Lecco.

L’esposizione, patrocinata dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese Onlus, segna il compimento di un progetto ambizioso: avvicinare e appassionare le nuove generazioni al capolavoro di Dante.

I visitatori saranno condotti attraverso i cieli danteschi dalle straordinarie illustrazioni di Gabriele Dell’Otto, arricchite dai commenti di Franco Nembrini e da una selezione di domande esistenziali e radicali. A rendere l’esperienza ancora più significativa, saranno gli studenti del liceo Leopardi a guidare il pubblico, incarnando il cuore pulsante di un’iniziativa che mette i giovani al centro.

La mostra, realizzata dall’Associazione Rivela e dalla Casa Editrice Centocanti, propone un percorso immersivo in cui le illustrazioni dialogano con approfondimenti e riflessioni, offrendo ai visitatori un’esperienza di scoperta e meraviglia.

L’inaugurazione della mostra si terrà giovedì 16 ottobre alle ore 18, seguita da una visita guidata. La mostra sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 8:30 alle 12:30, domenica 19 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 e domenica 26 ottobre dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 18.

Visite guidate: disponibili durante gli orari di apertura. Per i gruppi è obbligatoria la prenotazione al seguente link: https://danteprofetadisperanza.it/tutti-gli-eventi/il-mio-paradiso-lecco/