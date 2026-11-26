Musica dal vivo, danza, coreografie e immagini spettacolari per un viaggio nella storia del Re del Pop

Appuntamento venerdì 4 dicembre alle 21 al Teatro Cenacolo Francescano. Protagonista il performer Arvin Khorsandi

LECCO – Il mito di Michael Jackson torna a vivere sul palcoscenico con “THRILLER EXPERIENCE”, uno spettacolo – a cura di Non solo Turismo – che promette di trasportare il pubblico nel mondo musicale e artistico di una delle più grandi icone della storia della musica pop.

L’appuntamento è fissato per venerdì 4 dicembre, alle ore 21, al Teatro Cenacolo Francescano di Lecco, dove andrà in scena una produzione teatrale interamente dal vivo, concepita per celebrare la straordinaria carriera del Re del Pop attraverso musica, danza, performance e narrazione visiva.

I biglietti sono acquistabili a questo link senza commissioni e diritti di prevendita.

Non un semplice concerto tributo, ma un vero e proprio viaggio emozionale che ripercorre le tappe più significative della vita artistica di Michael Jackson: dagli esordi con i Jackson 5 fino al successo planetario che lo ha consacrato come artista capace di rivoluzionare il panorama musicale internazionale.

Sul palco, una band dal vivo, cantanti e ballerini professionisti accompagneranno il pubblico in uno spettacolo arricchito da coreografie spettacolari e proiezioni video dal forte impatto cinematografico. Un insieme di linguaggi artistici pensato per ricreare l’energia, il carisma e la straordinaria capacità comunicativa che hanno reso Michael Jackson un fenomeno senza precedenti.

La scaletta attraverserà alcuni dei brani più celebri e amati della sua carriera: da Billie Jean a Beat It, da Smooth Criminal a Black or White, passando per l’intramontabile Thriller, fino a Earth Song e Man in the Mirror. Canzoni che hanno segnato intere generazioni e che ancora oggi continuano a emozionare milioni di persone in tutto il mondo.

A guidare questa esperienza sarà Arvin Khorsandi, performer principale e ideatore di THRILLER EXPERIENCE. Cantante, ballerino e produttore di spettacoli, Khorsandi ha dedicato anni allo studio e alla valorizzazione dell’eredità artistica di Michael Jackson, sviluppando uno stile che unisce interpretazione vocale, precisione coreografica e forte presenza scenica.

La sua attività artistica è stata accompagnata da partecipazioni a programmi televisivi nazionali e internazionali e da un’importante visibilità sui social network, con milioni di visualizzazioni su TikTok, Instagram e YouTube. Un percorso che lo ha portato a distinguersi tra i giovani performer impegnati nella celebrazione dell’universo artistico del Re del Pop.

Attraverso THRILLER EXPERIENCE, Khorsandi propone un omaggio che va oltre la riproposizione dei grandi successi musicali: l’obiettivo è raccontare la storia, la visione artistica e il messaggio di un artista che ha lasciato un segno indelebile nella cultura contemporanea.

Uno spettacolo pensato per i fan di Michael Jackson, ma anche per chi desidera riscoprire la forza di una musica senza tempo, capace di superare confini geografici e generazionali.

Un appuntamento con lo spettacolo, l’emozione e la grande musica internazionale,

per rivivere insieme il mito del Re del Pop.

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