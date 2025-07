Il monologo comico “Boomer” di Tiziano La Bella apre TEDxLecco 2025

Lo show si terrà al Cenacolo Francescano il 26 settembre

Il monologo, ironico e tagliente, racconta il divario tra generazioni

LECCO – Uno spettacolo multiforme, comico e riflessivo ad un tempo, così si presenta Boomer, lo spettacolo di stand-up comedy di Tiziano La Bella che aprirà il TEDxLecco di quest’anno. Il 26 Settembre alle 21 andrà in scena al Cenacolo Francescano lo show firmato LEC – Liberi Esploratori Culturali, l’associazione che promuove TEDxLecco – che cambierà la prospettiva sul mondo dei presenti, che promette risate che fanno pensare, di quelle che pizzicano dove fa comodo.

Il giorno successivo, Sabato 27 settembre, La Bella muterà vesti, diventando speaker ufficiale di TEDxLecco 2025, che quest’anno è dedicato al tema “Mind the Gap – Oltre la distanza”. L’intera rassegna si presenta come un mix perfetto tra satira, riflessione generazionale e provocazione costruttiva.

“TEDx è un format ormai riconosciuto per la qualità della divulgazione, ma senza una viva condivisione di idee, l’innovazione non esiste – racconta Andrea Pontiggia, licenziatario di TEDxLecco – È da questa convinzione che tre anni fa abbiamo deciso di portarlo a Lecco, con l’obiettivo di accendere un dibattito nella città. Quest’anno abbiamo voluto fare un passo in più: abbiamo incontrato Tiziano grazie a BeComedy, lo avevamo coinvolto come speaker, ma la sua comicità ci ha colpiti al punto da proporgli anche di portare in scena “Boomer”. Una comicità mai scontata, a tratti provocatoria, che spinge a riflettere e, soprattutto, a mettersi in discussione.”

Lo spettacolo, che ha fatto incetta di sold out in Italia e nel Regno Unito, consiste in un monologo tagliente e personale che racconta il divario tra generazioni in maniera ironica. L’opera è stata scritta da LaBella e prodotta con BeComedy UK, la community di stand-up comedy italiana con sede a Londra.

“Tiziano è l’autore unico dello spettacolo – spiega Marco Menaballi, presidente dell’associazione LEC e curator TEDxLecco –. Solo che, come spesso accade per tante cose italiane, ha dovuto respirare aria straniera per potersi esprimere liberamente. Ho voluto fortemente che fosse lui ad aprire TEDxLecco 2025. La sua comicità divide, come fa TEDx: mai accomodante, mai banale, mai col finale scontato. Come diceva Alberto Sordi: ‘La nostra realtà è tragica solo per un quarto: il resto è comico.’ Ecco, noi crediamo che si possa, e forse si debba, ridere anche delle cose serie. TEDxLecco vuole dare spazio a chi fa domande, non a chi offre risposte preconfezionate.”

Per acquistare il biglietto è possibile visitare questo link.