“Il Natale del Redentore”: a Lecco torna il grande Concerto di San Nicolò

Il 29 novembre in Basilica l’oratorio di Perosi apre ufficialmente i festeggiamenti patronali

L’Accademia Corale di Lecco firma uno degli eventi più attesi dell’anno

LECCO – Anche quest’anno il Concerto di San Nicolò torna a rappresentare uno dei momenti più significativi e identitari dei festeggiamenti patronali della città di Lecco. La Basilica dedicata al Santo Patrono accoglierà, sabato 29 novembre alle ore 21, l’esecuzione de “Il Natale del Redentore” di Don Lorenzo Perosi, una delle pagine più affascinanti e amate della musica sacra italiana. Il concerto, come da tradizione, sarà a ingresso libero, confermando la volontà dell’Accademia Corale di rendere la grande musica patrimonio condiviso della città.

L’oratorio scelto per l’edizione 2025 non è una semplice proposta musicale, ma un vero tassello di storia. Composto nel 1899 e presentato per la prima volta nel Duomo di Como davanti ai reali d’Italia e al futuro beato Giovanni Battista Scalabrini, “Il Natale del Redentore” conquistò immediatamente pubblico e critica, venendo replicato più volte nei principali contesti musicali del Paese. A riconoscerne la grandezza fu anche Giacomo Puccini, che inviò a Perosi una lettera colma di entusiasmo e stima, congratulandosi per un’opera che metteva in dialogo profondità spirituale e bellezza melodica con sorprendente modernità.

Articolato in due sezioni, l’Annunciazione e la Natività, l’oratorio fonde poesia biblica, drammaturgia musicale e una scrittura che raggiunge il cuore senza rinunciare alla complessità. Lo ricorda con forza monsignor Bortolo Ubérti, intervenuto questa mattina alla conferenza stampa di presentazione presso la sede di Confindustria Lecco e Sondrio: “È un’opera coraggiosa nel testo e nella musica. È un’opera non per pochi, ma per tutti: sa parlare a chiunque, anche a chi non crede, perché unisce parola evangelica e musica in un linguaggio accessibile e toccante”.

A rendere la produzione di quest’anno particolarmente prestigiosa sarà la presenza della Orchestra Sinfonica “Carlo Coccia” di Novara, una realtà di grande rilievo nel panorama musicale italiano, diretta dal suo direttore stabile, il Maestro Alessandro Ferrari, chiamato a guidare un organico imponente in una delle opere più dense e liriche del repertorio per coro e orchestra. Accanto all’orchestra, l’Accademia Corale di Lecco, preparata con meticolosa attenzione dal Maestro Antonio Scaioli, porterà sul palco una compagine vocale solida e cresciuta negli ultimi anni grazie a un lavoro continuo di formazione, ricerca e programmazione.

Accanto al coro e all’orchestra si esibirà un cast di solisti di eccellenza: il baritono Luca Bruno interpreterà la parte dello Storico; il ruolo di Maria sarà affidato al soprano Danae Rikos; gli angeli prenderanno voce grazie al tenore Danilo Formaggia, al soprano Maria Grazia Aschei e al mezzosoprano Nausicaa Nisati. Complessivamente saranno oltre cento gli artisti coinvolti, restituendo al pubblico una dimensione sonora ampia, corale e solenne.

Il direttore del coro, Maestro Scaioli, ha sottolineato come questa produzione rappresenti un passaggio importante nel percorso dell’Accademia: “Proponiamo un oratorio che è un pilastro del repertorio sacro e lo facciamo in collaborazione con un’orchestra di altissimo livello e con un direttore che è punto di riferimento per questa musica. Ho preparato l’Accademia con grande cura, perché questa esecuzione non resterà isolata: sarà replicata il 7 dicembre a Tortona nell’ambito del Festival Perosi, proprio nella città natale del compositore. È una grande soddisfazione portare questo lavoro nei luoghi così profondamente legati alla memoria del Maestro”.

La conferenza stampa, ospitata da Confindustria, ha visto la partecipazione del presidente dell’Accademia Raffaele Riva, del suo direttore Antonio Scaioli, del sindaco Mauro Gattinoni, di monsignor Ubérti e di Marco Magistretti, responsabile relazioni esterne di Confcommercio, che ha ricordato quanto la collaborazione tra istituzioni, imprese e realtà culturali sia determinante per eventi di questa portata. Il sindaco Gattinoni, nel suo intervento, ha espresso un forte apprezzamento per il percorso intrapreso dall’Accademia: “Ci avete abituato al meglio. San Nicolò è un momento fondamentale per la città e sono felice che un’opera così significativa apra il calendario delle celebrazioni. L’Accademia sta crescendo anche come ente culturale e immagino possa trovare sempre più spazio nel cartellone cittadino, soprattutto alla luce dei nuovi spazi culturali che si stanno consolidando”.

La scelta di Perosi non è isolata, ma coerente con la visione artistica che l’Accademia Corale ha deciso di abbracciare negli ultimi anni. La stagione 2025, spiega il presidente Riva, “è stata costruita intorno ai due momenti apicali del calendario cristiano. Abbiamo iniziato la Quaresima con la monumentale Passione secondo Matteo di Bach, eseguita in versione integrale in una delle pochissime produzioni del Nord Italia, e concludiamo l’anno liturgico con il Natale del Redentore, che ci accompagna nell’Avvento verso il Natale”. Una linea artistica che conferma la volontà dell’Accademia di proporre a Lecco i grandi capolavori del repertorio sacro e sinfonico-corale, un lavoro iniziato nel 2023 con il Requiem di Mozart e proseguito con le Vesperae Solennes, la Missa Sancti Nicolai e altre importanti pagine di Haydn, Mozart e Handel.

A rendere possibile un evento così articolato è la rete, ampia e solida, di sponsor, istituzioni e partner che sostengono il progetto. Il Concerto di San Nicolò gode infatti del patrocinio del Comune di Lecco, della Regione Lombardia, della Provincia di Lecco, di Confindustria Lecco e Sondrio, di Confcommercio Lecco e della Consulta Musicale, ed è realizzato con il contributo della Camera di Commercio Como–Lecco, della BCC Valsassina, di Cori Lombardia e del Fondo Ambiente e Cultura. Il sostegno principale arriva dai Main Partner Fischer & Rechsteiner e Fondazione Novatex, a cui si aggiungono i Premium Sponsor e numerose realtà del territorio, fino al supporto della Pasticceria Su Misura, che conferma il carattere profondamente corale dell’iniziativa.

L’appuntamento, dunque, è fissato. Il 29 novembre, alle 21, la Basilica di San Nicolò aprirà le sue porte per una serata che non sarà soltanto un concerto, ma un vero viaggio musicale e spirituale. Lecco accoglierà uno dei capolavori più amati di Perosi e, insieme, darà avvio ai giorni più attesi dei festeggiamenti patronali. L’Accademia Corale, ancora una volta, offrirà alla città un’opera che unisce qualità, tradizione e sentimento, restituendo alla comunità la forza della grande musica.

LOCANDINA