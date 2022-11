Una serata unica per presentare lo speciale sweater risultato della collaborazione con Futureclo

Nel nuovo spazio espositivo di Pescarenico sarà anche allestita una mostra personale del noto artista

LECCO – Futureclo, Phygital Fashion House, che si dedica alla creazione e allo sviluppo di progetti innovativi ed eco-sostenibili mediante l’uso di tecnologie digitali all’avanguardia, presenta a Lecco la collaborazione con il famoso artista boxeur milanese Omar Hassan.

Nella bellissima cornice di Hangar Manzoni, a Pescarenico, si svolgerà un evento esclusivo per presentare il risultato della collaborazione tra Futureclo e Omar Hassan: uno sweater (particolare maglione sportivo) 100% cotone, genderless e a taglia unica, numerato e con un certificato di autenticità. Una vera e propria opera d’arte indossabile disegnata sulla vestibilità dell’artista. La sua unicità viene rafforzata dalla possibilità di collezionare lo sweater oppure di indossarlo. Così come ogni opera d’arte si rivela diversa a seconda dello sguardo dello spettatore, in base alla propria esperienza e sensibilità, lo sweater acquisice valore grazie alla fisicità di chi lo indossa. Ogni capo avrà un correspettivo digitale, ovvero il suo “digital twin”, accessibile tramite etichetta QR code presente sul capo. Il digital twin sarà creato su blockchain per dare completa trasparenza sulla filiera, scoprire tutti i partner produttivi e le certificazioni di prodotto e autenticare digitalmente l’opera.

Digital fashion, arte e sostenibilità troveranno casa all’Hangar Manzoni il prossimo 18 novembre per una serata unica (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria) che vedrà protagonista Omar Hassan, rinomato artista contemporaneo che ha studiato pittura presso l’Accademia di Belle Arti di Brera e ha esposto i suoi lavori sia in Italia che all’estero. La sua serie più celebre si intitola Breaking through ed è stata esposta per la prima volta a Londra nel 2015. Il suo gesto pittorico unisce pugilato e performance e ha attirato l’attenzione di curatori, media e collezionisti d’arte in tutto il mondo. I suoi dipinti fanno parte di diverse collezioni private tra cui quella di Spike Lee e Sharon Stone. “Con Futureclo abbiamo sviluppato un progetto che si inserisce perfettamente nella mia ricerca artistica in cui la contaminazione con varie discipline è centrale. Il mio coinvolgimento è stato in tutte le fasi progettuali, dalla scelta dei materiali alla confezione. E il tutto fatto interamente in Italia. Un risultato incredibile in cui ho potuto realizzare la mia visione di unione tra arte e sostenibilità”.

Dopo l’evento del 18 novembre, Hangar Manzoni (via dei Pescatori, 38 a Lecco) ospiterà una mostra personale di Omar Hassan che sarà aperta al pubblico fino al 28 novembre.

Sia la serata del 18 novembre che la visita alla mostra sono aperte al pubblico, gratuite, previa prenotazione all’indirizzo: info@hangarmanzoni.com.