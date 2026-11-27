Arrivano i fondi del bando “Futura – Lo spettacolo in Lombardia” per il progetto della Parrocchia di San Nicolò

“Sosteniamo un presidio culturale importante per la città”, dichiara il Consigliere Regionale Zamperini

LECCO – Sarà il Cinema Teatro Nuovo Aquilone di Lecco a ricevere 18.000 euro come sostegno da parte di Regione Lombardia. Si tratta di un contributo erogato nell’ambito della Linea F del bando “Futura – Lo spettacolo in Lombardia”.

Il bando è dedicato al sostegno della programmazione e della promozione cinematografica. La Regione ha stanziato in tutto 450.000 euro per sostenere 33 progetti in dieci province lombarde.

Il progetto, “Il Nuovo Cinema Aquilone: una realtà viva e radicata per la comunità lecchese”, è stato presentato dalla Parrocchia di San Nicolò con l’obiettivo di sostenere diverse iniziative: dal Cineforum, alle rassegne tematiche introdotte da critici cinematografici, fino alla “Cinemerenda”, che vuole avvicinare i più piccoli al cinema.

“Il Nuovo Aquilone è una realtà culturale importante per Lecco, capace di offrire non soltanto una programmazione cinematografica di qualità, ma anche occasioni di incontro, approfondimento e partecipazione per tutta la comunità”, afferma Giacomo Zamperini, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia. “È particolarmente significativo il lavoro rivolto ai più giovani, per avvicinarli al cinema e far conoscere loro il valore di questo linguaggio culturale. Ringrazio l’Assessore Regionale alla Cultura Francesca Caruso per l’attenzione dimostrata verso le sale cinematografiche e per questo sostegno concreto a una realtà radicata nella nostra città”.