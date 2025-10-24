Il Parco Adda Nord ha ospitato una delegazione dal Castello di Clos Lucé

La visita ha avuto l’obiettivo di esplorare i luoghi che hanno ispirato Leonardo da Vinci, in vista della mostra del 2026 al Castello di Clos Lucé

LECCO – Il Parco Adda Nord ha accolto, giovedì 23 ottobre, una delegazione della città francese di Amboise, situata nella regione del Centro-Valle della Loira, sede del Castello di Clos Lucé (Château du Clos Lucé – Parc Leonardo da Vinci), ultima dimora di Leonardo da Vinci in Francia.

Il vicepresidente Ignazio Ravasi ha accompagnato il Presidente del Castello e i curatori della mostra prevista nel 2026 ad Amboise, dedicata a Leonardo da Vinci e l’acqua. La visita si è concentrata sui luoghi leonardeschi del Parco, con particolare attenzione ai Tre Corni. La delegazione ha pranzato allo Stallazzo e, nel corso del mini-tour, non è mancata una crociera sul traghetto leonardesco di Imbersago, molto apprezzata dagli ospiti.

Nel programma della trasferta italiana del gruppo francese non c’è solo la Lombardia, ma è prevista anche una tappa in Toscana.

Il Parco Adda Nord è stato contattato direttamente dall’Ufficio Comunicazione e Organizzazione Mostre del Castello di Clos Lucé e, in collaborazione tra i due staff, è stata organizzata una giornata all’interno dell’area protetta, con l’obiettivo di osservare da vicino i luoghi che hanno ispirato Leonardo nelle sue opere più celebri.