Il passaggio segreto di Leonardo: un lecchese tra gli autori del nuovo libro

Un romanzo incentrato sul nostro territorio che unisce arte, storia e leggenda

Massimo Mazzoleni: “Un viaggio sulle tracce di Leonardo che vuole dar lustro e far conoscere le bellezze della nostra provincia”

LECCO – E’ in vendita da alcuni giorni (al momento solo in lingua inglese ma presto sarà tradotto in italiano) il romanzo Leonardo’s Secret Passage (Il passaggio segreto di Leonardo) che, tra gli autori, vede anche l’avvocato lecchese Massimo Mazzoleni, insieme agli studiosi americani Christopher Heath Brown, della società americana Brown Discoveries LLC, e Jean-Pierre Isbouts, professore universitario, scrittore e video-documentarista di spicco.

Il libro, frutto di un lavoro di ricerca iniziato nel 2018, pone al centro il territorio di Lecco tanto che lo stesso Mazzoleni ha fatto da guida ai due coautori americani per andare alla ricerca delle tracce di Leonardo Da Vinci nel nostro territorio. Un lavoro che è durato più del previsto a causa della pandemia, ma oggi è reperibile (al momento solo in lingua inglese) sulle piattaforme Amazon Usa, Amazon Uk e Amazon Italia.

“Siamo arrivati alla fine di un percorso e mi auguro che questo libro possa far conoscere ancor più il nostro splendido territorio e la sua valenza che non sta solo nelle bellezze naturalistiche ma anche storiche e culturali – ha detto Mazzoleni -. Partendo dall’analisi della Vergine delle Rocce del Louvre di Parigi e della National Gallery di Londra, il libro intraprende un viaggio attraverso la storia, l’arte e la leggenda che mette al centro proprio il nostro territorio e l’influenza che ha avuto sul genio toscano”.

Un libro che attraverso l’analisi più oggettiva di aspetti artistici e storici lascia spazio a un finale che guarda alla leggenda e al mistero. In Leonardo’s Secret Passage gli autori identificano molti dei punti che avrebbero ispirato Leonardo, tra cui formazioni rocciose, grotte, cascate e viste mozzafiato sulle Grigne. Dai numerosi simboli e emblemi nelle chiese locali e in altre strutture medievali il romanzo offre un’interpretazione suggestiva e misteriosa ipotizzando che la Vergine delle Rocce possa essere servita da misteriosa mappa per un passaggio segreto situato nel cuore delle Grigne.

Un romanzo tra arte, storia e mistero che presto dovrebbe essere anche tradotto in italiano: “Quello che più mi premeva in questo lavoro era, attraverso elementi oggettivi e altri più suggestivi, dar lustro e far conoscere la bellezza del nostro territorio anche all’estero. Vedremo se siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo”.