L’identità visiva e simbolica frutto di un workshop condiviso tra i partner

I promessi sposi un valore vivo e generativo per il territorio

LECCO – Dopo l’evento inaugurale svoltosi lo scorso 4 febbraio al Teatro della Società, prende ora forma visiva e simbolica Lu.C.I.A. – Luoghi Cultura Innovazione Apprendimento, il progetto guidato dal Comune di Lecco (ente capofila) che mette in relazione patrimonio culturale, territorio, scuole e innovazione, per rendere I promessi sposi un valore vivo e generativo per il territorio.

Promosso nell’ambito del bando Emblematici Maggiori e sostenuto da Fondazione Cariplo e Regione Lombardia, Lucia si sviluppa attraverso ambiti di intervento tra loro connessi: dalla valorizzazione dei luoghi manzoniani agli itinerari culturali, dalle arti dal vivo al protagonismo giovanile, con l’obiettivo di costruire nel tempo un sistema capace di generare cultura, relazioni e nuove opportunità per il territorio.

Così il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “Dopo la presentazione del progetto nei mesi scorsi, Lu.C.I.A. compie oggi un passo ulteriore dotandosi per la prima volta di una propria identità visiva. Il logo dà forma e riconoscibilità a un percorso che mette in relazione cultura, territorio, scuole e innovazione, rendendo immediatamente leggibile il senso di un lavoro costruito insieme. Un segno semplice e contemporaneo che rappresenta la capacità di fare rete e che accompagnerà lo sviluppo del progetto, rafforzandone la visibilità e la connessione con la comunità. Lu.C.I.A. rappresenta un investimento culturale e sociale per il nostro territorio: un progetto capace di valorizzare la nostra identità, mettendola in relazione con le nuove generazioni e con i linguaggi contemporanei”.

Frutto di un workshop condiviso, il logo ha debuttato giovedì 2 aprile all’evento di inaugurazione di Villa Manzoni e nasce da diversi elementi accostati che costruiscono un insieme e prende forma a partire dal concetto di cultura e apprendimento, richiamando in modo essenziale il mondo dei libri e della costruzione del sapere.