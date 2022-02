Ospite da oscar al Cinema Aquilone di Lecco, in sala Giuseppe Tornatore

Il regista ha presentato il suo film dedicato al maestro Ennio Morricone

LECCO – Serata da incorniciare per il neonato Cinema Aquilone di Lecco che sabato ha ospitato il pluripremiato regista Giuseppe Tornatore per presentare il suo nuovo film dedicato a Ennio Morricone.

Vincitore dell’Oscar con il film “Nuovo Cinema Paradiso”, di cui Morricone ha curato la colonna sonora, Tornatore è salito sul palco del ‘nuovo’ Aquilone che in parte ricorda la vicenda della pellicola, perché da vecchia sala di cineteatro della parrocchia del centro, dopo molti anni in disuso, è tornata a nuova vita grazie ad un importante restauro concluso lo scorso anno.

Ad introdurre il regista è stato il prevosto don Davide Milani insieme al critico Gianluca Pisacane.

“Un grande collaboratore e un grandissimo amico – ha raccontato Tornatore il suo rapporto con il maestro Morricone – abbiamo lavorato insieme e ci siamo frequentati per trentadue anni. L’ho conosciuto personalmente nell’Ottanta, conoscevo tutte le sue musiche per il cinema non le sue opere di musica assoluta, era già per me un mito. Poi abbiamo fatto questo film insieme, Nuovo Cinema Paradiso, ed è stato naturale lavorare insieme. Questo rapporto si è trasformato nel corso degli anni, si finiva per frequentarsi sempre, anche quando non c’era un film in cantiere”.

Il film “Ennio” è l’intervista durata undici giorni, per oltre 70 ore di ‘girato’, tra il regista e il maestro:

“Ennio è un amico che racconta di un amico. Un modo di condividere il privilegio che ho avuto di conoscerlo. Mi ha convinto Morricone – ha raccontato il regista – a realizzare questo documentario che voleva fare questo lavoro su se stesso solo insieme a me. Abbiamo girato per 11 giorni insieme a lui, parlando per 6 ore al giorno” .