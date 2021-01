Il Ritratto di Lecco è di Leonardo, conferenza con la studiosa Di Maria

Giovedì 14 gennaio ore 15.30 l’appuntamento on-line

Lo studio che ha portato a ritenere la sanguigna un’opera di Da Vinci

LECCO – La studiosa Annalisa Di Maria, con la partecipazione di Andrea Da Moltefeltro, esporrà in diretta video il proprio studio che l’ha portata a ritenere la sanguigna denominata convenzionalmente “Il Ritratto di Lecco” un’opera del grande genio toscano Leonardo Da Vinci. Chiunque fosse interessato potrà seguire in diretta sia in lingua italiana che in lingua inglese l’evento in programma giovedì 14 gennaio alle ore 15.30 collegandosi al canale Youtube “Ritratto Leonardo da Vinci Lecco”.

Proprio nelle scorse settimane, infatti, aveva destato scalpore la notizia di un disegno inedito a sanguigna raffigurante una testa di Cristo, conservato in una collezione privata di Lecco, attribuito alla mano di Leonardo da Vinci. Ad annunciare la scoperta era stato l’International Committee Leonardo da Vinci, precisando che l’attribuzione, accompagnata da uno studio di oltre 60 pagine, è della studiosa e ricercatrice internazionale Annalisa Di Maria, membro del Comitato di esperti di arte e letteratura del Centro per l’Unesco di Firenze. Secondo Di Maria sarebbe proprio quello di Lecco il vero volto del Salvator Mundi di Leonardo, un bozzetto e uno studio che con molta probabilità fu mai portato sulla tavola e a compimento.

Per sapere tutti i particolari della ricerca, quindi, è possibile collegarsi il prossimo 14 gennaio e seguire la conferenza stampa on-line dove la studiosa spiegherà tutti i particolari che l’hanno portata a ritenere il ritratto di Lecco opera del grande genio toscano.