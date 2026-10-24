Il Sol Quair Gospel Choir conquista Assisi

Grande partecipazione per le esibizioni del coro diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza. Tutto esaurito per il secondo appuntamento

Un viaggio musicale e spirituale nell’anno dell’VIII centenario della morte di San Francesco, con il pubblico coinvolto in un messaggio universale di fratellanza

LECCO – Due concerti, un pubblico partecipe e un messaggio di pace affidato alla forza della musica. Si è conclusa con grande soddisfazione la trasferta ad Assisi del Sol Quair Gospel Choir, diretto dal maestro Giuseppe Caccialanza, protagonista di due esibizioni che hanno saputo unire spiritualità, emozione e coinvolgimento.

Il coro ha portato nella città di San Francesco “In Cammino verso la Pace”, un percorso musicale fatto di canti e parole dedicati alla fratellanza, al dialogo e alla speranza. Un appuntamento atteso a lungo dai coristi, che ha assunto un significato particolare nell’anno dell’VIII centenario del transito di San Francesco, offrendo l’occasione di esibirsi in un luogo da secoli simbolo di pace e spiritualità.

La prima esibizione è stata caratterizzata da un’atmosfera intensa, destinata a lasciare un ricordo speciale nei partecipanti. Cantare ad Assisi, in un contesto così profondamente legato alla figura del Santo, ha dato ulteriore significato ai brani proposti. Il pubblico ha seguito con attenzione i momenti più raccolti, accompagnando poi con applausi calorosi le esecuzioni del coro.

Il secondo concerto ha invece fatto registrare il tutto esaurito, coronando mesi di prove e preparazione. Una partecipazione che ha trasformato l’appuntamento in un momento di condivisione, nel quale la musica gospel ha coinvolto direttamente gli spettatori, invitandoli a seguire il ritmo con le mani e a lasciarsi trascinare dall’energia delle voci.

Tra il pubblico erano presenti anche numerosi pellegrini e visitatori stranieri, arrivati ad Assisi da diverse parti del mondo. Un elemento che ha reso ancora più significativo il messaggio dell’iniziativa, dimostrando come la musica possa diventare un linguaggio condiviso, capace di superare differenze culturali e linguistiche.

Proprio questa dimensione universale ha rappresentato il filo conduttore dei due concerti: un cammino simbolico verso la pace, nel quale voci differenti si sono unite attraverso il canto, dando forma a un’esperienza collettiva.

Per il Sol Quair Gospel Choir, la trasferta umbra si chiude così con un bilancio particolarmente positivo, non soltanto per il successo delle esibizioni, ma soprattutto per l’accoglienza ricevuta e per le emozioni condivise con il pubblico.

Il gruppo ha voluto esprimere la propria gratitudine agli spettatori, a quanti hanno contribuito all’organizzazione del viaggio e a tutti i coristi che hanno partecipato con impegno e passione.

Un’esperienza destinata a rimanere nella memoria del coro, che da Assisi torna con la soddisfazione di aver condiviso, attraverso la musica, un messaggio di unione e speranza.