Il Sol Quair Gospel Choir in tournée ad Assisi per l’VIII Centenario di San Francesco

Tre concerti tra Assisi e Campello sul Clitunno con il progetto “In Cammino verso la Pace”

Il coro diretto da Giuseppe Caccialanza porterà anche un brano inedito dedicato a San Francesco

LECCO – Tre concerti nella terra di San Francesco per unire musica, spiritualità e un messaggio di pace. Il Sol Quair Gospel Choir sarà protagonista venerdì 9 e sabato 10 ottobre 2026 della tournée “In Cammino verso la Pace”, con appuntamenti ad Assisi e Campello sul Clitunno.

L’iniziativa si inserisce nel programma delle celebrazioni per l’VIII Centenario del Transito di San Francesco d’Assisi e porterà il coro in alcuni dei luoghi simbolo della tradizione francescana.

Il primo concerto è previsto venerdì 9 ottobre alle 16.30 nella Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva ad Assisi. In serata, alle 20.45, il coro si sposterà a Campello sul Clitunno, all’Auditorium “cav. Alberto Pacifici”. Il terzo appuntamento sarà invece sabato 10 ottobre alle 20.30 nell’Abbazia di San Pietro ad Assisi.

Il titolo della tournée richiama direttamente il messaggio di fraternità e pace legato alla figura di San Francesco. Un tema che il Sol Quair Gospel Choir ha scelto di interpretare attraverso il gospel, genere nato come canto di speranza, comunità e riscatto e capace di trasformare molte voci in un’unica espressione corale.

A dirigere il coro sarà Giuseppe Caccialanza, mentre al basso si esibirà Daniele Rossi.

“Cantare ad Assisi, nei luoghi che hanno visto camminare Francesco, è per noi un’emozione e una responsabilità – sottolinea Caccialanza –. Vogliamo che ogni concerto sia un momento di ascolto, di condivisione e di speranza, un piccolo passo insieme verso la pace”.

La tournée avrà anche un elemento inedito. Per l’occasione il coro eseguirà infatti “Caro Francesco”, brano scritto appositamente da Sofia Misto e dallo stesso maestro Giuseppe Caccialanza.

Un pezzo pensato per inserirsi nel percorso musicale e simbolico della tournée e per rendere omaggio alla figura di Francesco a ottocento anni dalla sua morte.

Con “In Cammino verso la Pace”, il Sol Quair Gospel Choir si unisce così alle celebrazioni francescane con il linguaggio che più gli appartiene: quello della musica corale, della condivisione e della speranza.