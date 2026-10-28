Il Teatro della Società è ancora chiuso ma la cultura non si ferma: spettacoli ‘diffusi’ a novembre

La stagione teatrale autunnale/invernale riparte a novembre, prosa e musica sinfonica nei luoghi della cultura lecchese, aspettando il teatro

“L’obiettivo è accompagnare la città in questa fase di attesa, senza interrompere l’offerta culturale”

LECCO – Il Teatro della Società è ancora in attesa di riaprire le proprie porte, ma la stagione culturale lecchese non si ferma. Fondazione Teàrte, in accordo con il Comune di Lecco, ha riprogrammato per il mese di novembre una parte degli appuntamenti teatrali, portando gli spettacoli in diverse sedi cittadine e offrendo al pubblico la possibilità di assistere gratuitamente ad alcuni eventi.

Una soluzione temporanea, pensata per garantire continuità alla programmazione e mantenere vivo il rapporto con gli spettatori mentre proseguono gli accertamenti tecnici sul teatro storico di piazza Garibaldi. Il cartellone, almeno per il momento, riguarda esclusivamente il mese di novembre: per una programmazione a regime bisognerà attendere che la struttura torni disponibile.

“Lecco è il nostro palco, il teatro è in città”, è il messaggio che accompagna questa fase. La proposta coinvolgerà luoghi diversi, dal Cineteatro Palladium all’Auditorium della Casa dell’Economia, grazie anche alla collaborazione con la Camera di Commercio di Como-Lecco.

“Abbiamo lavorato a questa stagione, un inconveniente che ci ha costretto a rivedere i piani. Ma la tenuta di un organismo si basa anche sulla capacità di affrontare i problemi e risolverli”, ha spiegato Agnese Mascellani per Fondazione Teàrte, sottolineando il lavoro svolto per garantire almeno la prima parte della stagione. Un lavoro di squadra che ha coinvolto anche Chiara Bettinelli per la prosa ed Elisabetta Villa per la musica sinfonica.

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 4 novembre alle 21 al Cineteatro Palladium, con Sette a Tebe, tragedia di Eschilo riletta da PoEM Impresa Sociale, con scenofonia e ambienti di Roberto Tarasco. Un classico che affronta i temi della guerra, del conflitto fratricida e del rapporto con l’altro attraverso la voce corale dei cittadini e lo sguardo delle nuove generazioni.

Sempre al Palladium, martedì 24 e mercoledì 25 novembre alle 21, sarà protagonista Ugo Dighero con Mistero Buffo, di Dario Fo e Franca Rame, per la regia dello stesso Dighero e la produzione del Teatro Nazionale di Genova. In occasione del centenario della nascita di Fo, l’attore interpreterà due celebri monologhi, Il primo miracolo di Gesù bambino e La parpàja topola, tra comicità, poesia e profondità narrativa.

Mercoledì 18 novembre alle 21, all’Auditorium della Casa dell’Economia, spazio invece a Tre lai di Giovanni Testori, con Sandro Lombardi e la regia di Federico Tiezzi. La lettura attraversa le figure di Cleopatra, Erodiade e della Madonna, componendo una riflessione sull’amore, la memoria e il mistero della vita. L’appuntamento fa parte del progetto Teatro Fuori Porta, ideato dal Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa con il contributo di Regione Lombardia. In questo caso è previsto un biglietto da 10 euro, acquistabile online da lunedì 2 novembre alle 12.

La musica sinfonica si trasferisce temporaneamente nella dimensione cameristica. Domenica 22 novembre alle 20.30, sempre alla Casa dell’Economia, i Solisti della Sinfonica di Milano presenteranno Le due Americhe, un viaggio musicale tra Nord e Sud del continente, con pagine di Dvořák, Gershwin, Bernstein, Gardel e Piazzolla. Il concerto sarà a ingresso gratuito.

Per la danza, il primo appuntamento annunciato è quello di giovedì 17 dicembre alle 21 con Lo Schiaccianoci, interpretato dal Balletto di Milano. La sede e le modalità di acquisto dei biglietti saranno comunicate successivamente.

La stagione teatrale comprende complessivamente nove spettacoli di prosa, ai quali si aggiungono due appuntamenti fuori stagione, sei concerti dell’orchestra e quattro spettacoli di danza. “La chiusura del Teatro della Società ha imposto un lavoro di riprogrammazione e un gioco di incastri tra date, disponibilità degli spazi e proposte artistiche, ma siamo contenti del lavoro svolto insieme” ha concluso Mascellani.

“L’obiettivo è accompagnare la città in questa fase di attesa, senza interrompere l’offerta culturale e nella speranza di poter tornare quanto prima nella sede storica del Teatro della Società” il commento del sindaco di Lecco Filippo Boscagli.

Per il momento, dunque, il calendario viene definito mese per mese. Gli aggiornamenti sugli spettacoli, sulle sedi e sulle modalità di partecipazione saranno pubblicati progressivamente sul sito e sui canali social di Fondazione Teàrte.