Il TEDx riempie il teatro Cenacolo Francescano: un viaggio nell’essenza dell’umanità

Otto speaker d’eccezione sul palco

L’edizione 2024 ha toccato l’antropologia, la biologia, le neuroscienze andando al cuore delle domande umane

LECCO – Cosa c’è fuori dai confini? Siano essi i bordi di una tela, che spingono a sperimentare la tridimensionalità della scultura; oppure atomi da scindere fino a chiedersi che cosa resta alla fine della materia. Quale è l’essenza pulsante dell’umanità?

La seconda edizione di TEDx Lecco – andata in scena al Teatro Cenacolo Francescano, nel pomeriggio di oggi, sabato 28 settembre – è stata un viaggio nell’antropologia, la biologia e la filosofia, dalle neuroscienze alle neuro-tecnologie, verso l’orizzonte dell’intelligenza artificiale e in un futuro in cui sarà fondamentale ricordare il concetto di “anima”.

Gli speaker

Ad avvicendarsi sul palco per cercare di rispondere agli interrogativi che ruotano intorno ad “Essere Umani” – tema dell’edizione cittadina del format nato in California – otto speaker: Cecilia Nostro che ha descritto le ansie, ma anche le aspirazioni della GenZ; Simone Manigrasso atleta paralimpico che grazie alla tenacia ha vinto due argenti mondiali nell’atletica; Dule Xhuliano, comico secondo cui ciò che distingue gli uomini dalle altre belve è la risata.

Ed ancora: il noto sculture e artista Pablo Atchugarry; Christodoulos Xiniaris, coordinatore delle ricerche per la sede milanese dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS e responsabile del Laboratorio di Organ Regeneration; il professor Nicola Donti; Guido Scorza avvocato, giornalista e professore a contratto di diritto delle nuove tecnologie e privacy, attuale componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali e Claudio Belotti executive coach, esperto in Coaching, PNL e Dinamiche a Spirale.

Sul palco anche la musica di Davide Combusti, in arte The Niro, cantautore e polistrumentista. Alla conduzione, invece, Massimo Lo Nigro, giornalista e conduttore di Non Stop News su RTL 102.5 e Ludovico Antonelli sales manager e cantante per passione.

Gli organizzatori

Rodata dall’edizione 2023, la macchina organizzativa ha riempito di pubblico il Teatro Cenacolo Francescano. “Il TEDx è per Lecco l’occasione di portare speaker d’eccezione – spiega Andrea Pontiggia, licenziatario TEDx Lecco e organizzatore – che hanno molto da dire su argomenti delicati e anche provocatori, ma all’ordine del giorno”.

Il tema Essere Umani è stato disegnato dagli organizzatori mesi fa: “L’abbiamo pensato in un periodo in cui si parlava in maniera pervasiva dell’Intelligenza artificiale – dice Lorenzo Della Bella, co-organizzatore – in qualsiasi ambito si parlava di applicazioni dell’Ai. Ma non possiamo non esserci come esseri umani nel futuro, l’ai arriverà e la dovremo utilizzare come uno strumento”.

L’evento è anche una grande occasione di creatività: “Abbiamo utilizzato la matrice di design dello scorso anno – commenta Marco Menaballi, presidente associazione culturale LEC – Liberi Esploratori Culturali -, puntando tanto sulla sperimentazione, evidenziando grazie al design le parole degli speech”.

Daniele Lancini, marketing e comunicazione TEDxLecco aggiunge: “La sfida di questa edizione è stata rifare un evento, ma più in grande ampliando il numero di partecipanti in teatro. La soddisfazione è stata riempire il Teatro e la grande partecipazione dalla parte della cittadinanza, dei volontari e delle aziende”. L’organizzazione ha bussato alle porte delle imprese del territorio per le partnership: “Un grazie importante ai partner che hanno confermato dalla scorsa edizione il supporto al progetto, alle nuove imprese coinvolte che hanno dimostrato voglia di esserci e a tutti i patrocini”.