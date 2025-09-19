‘Il tempo sottile’, la presentazione del romanzo all’Officina Badoni

All’incontro interverrà l’autrice Giulia Elisabetta Bianchi

LECCO – Questa sera alle ore 21, la Sala Neogotica dell’Officina Badoni (Corso Giacomo Matteotti 7, Lecco) ospiterà la presentazione del romanzo Il tempo sottile. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Giuseppe Bovara “Archivi di Lecco e della Provincia”, nell’ambito della rassegna “Archivi per Lecco”.

Il libro racconta una vicenda familiare lariana, ambientata tra i tempi odierni e gli anni della Liberazione, con al centro una casa antica – Villa Brini a Castello sopra Lecco – che diventa molto più di un semplice “fondale”.

All’incontro interverrà l’autrice Giulia Elisabetta Bianchi, mentre alcuni brani saranno letti e interpretati da Gianfranco Scotti. L’ingresso è libero e gratuito, aperto a tutti fino a esaurimento posti disponibili, senza necessità di prenotazione.

L’evento è organizzato in collaborazione con Officina Gerenzone aps, che il giorno successivo, sabato 20 settembre, proporrà la passeggiata “Trame (di seta) familiari”. Durante l’iniziativa sarà possibile visitare il giardino di Villa Brini. La partecipazione alla passeggiata è gratuita ma con prenotazione obbligatoria tramite QR code (clicca qui).

Per informazioni: associazione.bovara@gmail.com