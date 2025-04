In biblioteca a Lecco si gioca con enigmi, giochi da tavolo e misteri da risolvere

Torna la rassegna “Big – Biblioteca in gioco”. Quattro appuntamenti nel mese di maggio

Si comincia lunedì 5, alle ore 20.30, con la Sfida di enigmistica. Prenotazione obbligatoria

LECCO – La biblioteca civica torna a giocare. Dopo il successo delle edizioni passate, il mese di maggio segna il ritorno di Big – Biblioteca in gioco, la rassegna pensata per appassionati di enigmi, giochi da tavolo e misteri da risolvere. L’iniziativa, promossa per avvicinare un pubblico eterogeneo alla biblioteca e ai suoi spazi in modo inusuale e coinvolgente, prevede quattro appuntamenti distribuiti lungo tutto il mese.

Si comincia lunedì 5 maggio alle ore 20.30 con la Sfida di enigmistica, pensata per un massimo di 24 partecipanti. L’appuntamento è rivolto agli amanti di cruciverba, rebus e rompicapo, in un contesto in cui saranno premiate logica, intuito e spirito d’osservazione.

Venerdì 16 maggio, dalle 20 alle 23, sarà la volta dei giochi da tavolo, un classico che non smette mai di appassionare grandi e piccoli. La serata offrirà un’occasione per condividere il divertimento, provando sia titoli conosciuti che novità, il tutto in un ambiente rilassato e informale.

L’atmosfera si farà più vivace sabato 24 maggio, quando, dalle 14.30 alle 17.30, gli spazi della biblioteca si trasformeranno in una grande area ludica con giochi liberi per tutte le età. Un pomeriggio da trascorrere in allegria con amici e famiglia, “perché il gioco è anche un ponte tra generazioni”, come sottolineano i promotori.

Gran finale venerdì 30 maggio alle ore 20, con Delitto in biblioteca, un coinvolgente gioco di ruolo dal sapore investigativo. Un massimo di 40 partecipanti saranno chiamati a vestire i panni di detective, muovendosi tra libri e scaffali per risolvere un intricato mistero. Un’esperienza immersiva, capace di mescolare fiction e partecipazione attiva.

La partecipazione agli eventi richiede prenotazione obbligatoria: Sfida di enigmistica (prenota qui) e Delitto in biblioteca (prenota qui). Per maggiori informazioni e iscrizioni è possibile contattare la biblioteca via mail all’indirizzo biblioteca@comune.lecco.it oppure telefonicamente al numero 0341 481122.