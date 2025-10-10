In biblioteca la presentazione di “Lariosauro e signora”, il nuovo libro di Giancarlo Colombo

Il libro di Colombo ripercorre la storia del Lariosauro, simbolo del Lario, con dettagli inediti e passione narrativa

Appuntamento a giovedì 16 ottobre alle 18:30

LECCO – Il nuovo libro di Giancarlo Colombo, “Lariosauro e signora”, sarà presentato in biblioteca giovedì 16 ottobre alle 18:30. Il volume segue “Lariosaurus” (2002) e “Alla ricerca del lariosauro perduto” (2013), entrambi editi dall’associazione culturale Scanagatta di Varenna.

“Il volume, che sarà presentato giovedì prossimo, ripercorre ancora una volta la storia del Lariosauro, rettile acquatico preistorico vissuto oltre 200 milioni di anni fa, il cui primo fossile venne rinvenuto a Perledo circa due secoli fa – proseguono gli organizzatori dell’evento – Divenuto ormai simbolo identitario del Lario, il Lariosauro torna a vivere tra le pagine del nuovo libro di Giancarlo Colombo, che ne ricostruisce le vicende con passione narrativa e introduce anche alcuni elementi inediti”.

Giancarlo Colombo ha gestito per oltre trent’anni i laboratori scientifici dell’IIS “Giuseppe Parini” di Lecco. Grande appassionato di scienze naturali, fin dall’adolescenza si è dedicato in particolare alla paleontologia e all’entomologia. Prima delle sue opere, non esistevano pubblicazioni divulgative dedicate a questo esemplare.

L’incontro è a ingresso libero e gratuito.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a biblioteca@comune.lecco.it o telefonare al 0341 481122.