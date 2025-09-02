In Confcommercio Lecco la mostra “QuasInedito” dedicata a Sergio Zavoli

In programma da sabato 13 settembre a venerdì 3 ottobre

Dopo l’inaugurazione il convegno “Dal giornalismo di ieri ai giornalismi di oggi. Come è cambiato il mestiere più bello del mondo”

LECCO – A cinque anni dalla scomparsa, avvenuta il 4 agosto 2020 a 97 anni, una mostra fotografica ospitata presso la sede di Confcommercio Lecco andrà a documentare momenti di vita privata e pubblica, per larga parte inediti, del grande giornalista Sergio Zavoli, grazie a materiali tratti dal suo archivio privato scelti dalla figlia Valentina.

E’ in programma da sabato 13 settembre a venerdì 3 ottobre la mostra “QuasInedito” dedicata a Sergio Zavoli e inserita nell’ambito dell’edizione 2025 di Leggermente, la manifestazione di promozione della lettura organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco e giunta quest’anno alla sedicesima edizione.

“’La memoria è una pedagogia fondata su un lascito anche di carne e spirito che scorre nelle vene di una comunità prima ancora che sulle pagine della storia’. E’ una frase di mio padre che ritengo particolarmente significativa – spiega Valentina Zavoli – Questa piccola mostra vuole essere un omaggio a mio padre e a mia madre. Un racconto per immagini in 21 fotografie, come 21 è il giorno in cui era nato papà nel settembre 1923, che vuole mettere in evidenza l’infanzia riminese, gli affetti, i viaggi, le passioni, l’ironia, le curiosità intellettuali. Ne esce una testimonianza fuori dall’iconografia convenzionale dell’uomo prima del giornalista, che sarebbe diventato un testimone privilegiato del proprio tempo firmando centinaia di documentari e inchieste radiotelevisive attraverso il ‘mestiere più bello del mondo’”.

Un’occasione importante, dunque, per ricordare il “principe del giornalismo televisivo”, come lo ha definito Indro Montanelli. L’esposizione metterà in mostra l’infanzia di Sergio Zavoli, caratterizzata anche dalla amicizia fraterna con Federico Fellini. Una proposta culturale – già anticipata nel marzo scorso in occasione della conferenza stampa di lancio di Leggermente – che vuole ricordare un giornalista autore di centinaia di documentari e inchieste radiotelevisive quali “Clausura”, “Nascita di una dittatura”, “La Notte della Repubblica”.

La mostra – in collaborazione con Confcommercio Lecco che ospita l’esposizione nella hall del Palazzo del Commercio (in piazza Garibaldi 4, Lecco) – è in programma dal 13 settembre al 3 ottobre 2025 ed è a ingresso libero. L’inaugurazione è prevista sabato 13 settembre alle ore 10.30. A seguire, con inizio alle ore 11, presso la sala conferenze di Confcommercio Lecco, si terrà un convegno dal titolo “Dal giornalismo di ieri ai giornalismi di oggi: l’esempio di Sergio Zavoli. Come è cambiato il “mestiere più bello del mondo”. A confrontarsi sul controllo delle fonti, sulla ricerca della verità e sulle “regole fondative” di chi fa informazione saranno Lucia Codurelli, presidente del Fondo Zanetti e già parlamentare, e Vittorio Colombo, caporedattore del quotidiano La Provincia di Como. A moderare il confronto sarà Valentina Zavoli.

La mostra “QuasInedito” sarà visitabile negli orari di apertura delle sede di Confcommercio Lecco: da lunedì a giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14 alle 18 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalla 14 alle 16.30. E’ prevista una apertura straordinaria sabato 20 settembre alle ore 15 alle ore 17.