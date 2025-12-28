In Lombardia nel 2025 +6,7% di ingressi con Abbonamenti Musei

Crescono gli ingressi nei luoghi della cultura con la card Abbonamento musei

Nel 2025 gli accessi complessivi hanno raggiunto quota 252.024, in aumento del 6,7%

MILANO – Crescono in Lombardia gli ingressi nei luoghi della cultura attraverso la card ‘Abbonamento Musei’ che da dieci anni consente l’accesso per un anno a oltre 230 luoghi convenzionati sul territorio regionale, dando vita a un circuito unico in Italia e competitivo anche a livello europeo. In Lombardia sono circa 60.000 i possessori della tessera.

Nel 2025 gli accessi complessivi hanno raggiunto quota 252.024, in aumento del 6,7% rispetto ai 236.307 registrati nel 2024, evidenziando un trend positivo e una partecipazione in costante crescita.

“I dati – ha affermato l’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso – restituiscono l’immagine di un circuito solido e articolato che mette in rete musei, collezioni, mostre, palazzi storici e giardini su tutto il territorio lombardo. L”Abbonamento Musei’ si conferma così uno strumento concreto per ampliare l’accesso alla cultura e valorizzare un patrimonio diffuso e capillare”.

“L’incremento registrato rispetto allo scorso anno dimostra come puntare sull’accessibilità, attraverso formule semplici e convenienti, sia una scelta efficace. Ne deriva un sistema culturale sempre più integrato, capace di coinvolgere sia i grandi centri urbani sia le aree meno centrali, favorendo la scoperta di luoghi meno noti e stimolando la mobilità culturale”.

Le mostre visitabili in Lombardia usufruendo della card ‘Abbonamento Musei’ sono consultabili al seguente link: https://abbonamentomusei.it/ricerca-mostre/?filtering=1®ione=lombardia&provincia=BS&when=in_corso&ingresso=&titolo=.

Infine, gli oltre 22.000 volontari impegnati nei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 possono acquistare la tessera con sconto del 25%. L’iniziativa – parte delle Olimpiadi della Cultura, il programma ufficiale che accompagna l’avvicinamento ai Giochi attraverso un ricco calendario di eventi, progetti e iniziative culturali – nasce dalla collaborazione tra Regione Lombardia, ‘Abbonamento Musei’ e Fondazione Milano Cortina.

“L’obiettivo è duplice: riconoscere il ruolo dei volontari e invitarli a vivere più da vicino l’offerta culturale lombarda nel periodo che precede il grande evento sportivo”.