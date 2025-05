In Piazza Garibaldi torna il Cineforum ‘Ma che film la vita!’. Sei appuntamenti

La 7^ edizione prenderà il via il prossimo 10 giugno

Le proiezioni inizieranno alle 21.30 circa

LECCO – Non solo un apprezzato appuntamento culturale, ma più che mai un’occasione di aggregazione e di riflessione. Anche per quest’anno torna il cineforum ‘Ma che film la vita!’, targato Confcommercio, cinema Nuovo Aquilone e Comune di Lecco. La 7^ edizione prenderà il via il 10 giugno con sei appuntamenti, fino al 21 luglio, nella centralissima Piazza Garibaldi (in caso di maltempo le proiezioni si terranno invece presso il cinema Nuovo Aquilone di via Parini).

“Siamo felici di riproporre questa rassegna che lo scorso anno ha visto la partecipazione di oltre mille spettatori – il commento del presidente di Confcommercio Lecco Antonio Peccati durante la presentazione avvenuta martedì mattina – anche per quest’anno proporremo film recenti di qualità che saranno affiancati dall’introduzione del critico cinematografico Gianluca Pisacane. Un grazie a Don Bortolo, prevosto di Lecco, al Nuovo Aquilone e al Comune di Lecco per il prezioso supporto”.

Il cineforum inizierà martedì 10 giugno con la proiezione di Follemente di Paolo Genovese. Si continuerà martedì 17 giugno con A complete Unknow di James Mangold, poi martedì 24 giugno con Il Nibbio di Alessandro Tonda, martedì 8 luglio con Diamanti di Franz Ozpetek, per finire con due appuntamenti di lunedì: il 14 luglio La vita da grandi di Greta Scarano e il 21 luglio con Maria di Pablo Larrain. Le proiezioni avranno inizio alle ore 21.30 circa, in base alle condizioni di luce, i biglietti (3,50 euro il costo) saranno acquistabili direttamente alla cassa allestita in Piazza Cermenati oppure online sul sito www.aquilonelecco.it (con 1 euro in più).

“Ma che film la vita!” ha un titolo evocativo – la riflessione del prevosto di Lecco, Mons. Uberti – e da oramai sette anni rappresenta non solo un’offerta culturale ma un valido momento aggregativo per la città. Con questi sei film approfondiamo la tematica della vita, consci che la vita di ciascuno merita di essere raccontata”.

Soddisfazione è stata espressa dalla vicesindaco del Comune di Lecco Simona Piazza e dall’assessore al Turismo Giovanni Cattaneo, intervenuti alla presentazione: “Con piacere sosteniamo il cineforum di Confcommercio Lecco, uno dei tanti eventi che animeranno l’estate lecchese che è via via diventato uno spazio di incontro traversale, artistico e soprattutto sociale” ha detto Piazza.

“Il linguaggio del cinema – ha aggiunto Cattaneo – è anch’esso diventato elemento identitario del nostro territorio, credo sia lodevole che il nome della nostra città venga affiancato a questo tipo di promozione culturale in evoluzione, così come i luoghi che ospitano queste iniziative. Vi aspettiamo numerosi in Piazza Garibaldi”.