In sole due settimane “Capolavoro per Lecco” supera i 1.000 visitatori

LECCO – In sole due settimane dalla sua apertura, l’evento espositivo “Capolavoro per Lecco” supera i 1.000 visitatori. Si tratta di un dato in linea con le edizioni precedenti, a conferma della grande attesa che, da sempre, accompagna la proposta che viene lanciata dalla Comunità pastorale e dall’Associazione culturale Madonna del Rosario, in collaborazione con il Comune di Lecco.

Commenti particolarmente positivi sono andati sia alla scelta delle opere presentate, che all’allestimento della mostra, sempre originale ed emozionale, che infine alla competenza di volontari e studenti impegnati nel ruolo di guida dei visitatori.