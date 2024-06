In tanti alla presentazione del libro “Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati”

Ieri, sala conferenze di Confcommercio Lecco al gran completo

L’autore, Gianni Menicatti: “Un libro atipico, da sfogliare, non da leggere”. Al suo interno citati più di mille tra atleti, tecnici, allenatori e dirigenti, oltre 300 società

LECCO – Sala conferenze di Confcommercio Lecco al gran completo per la presentazione del libro “Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati” curato e realizzato dal lecchese Gianni Menicatti, presentato ai media lo scorso 30 amggio (articolo).

“Un libro atipico” come lo ha definito lo stesso autore “che anno per anno per 100 anni, dal 1920 ai giorni nostri, racconta in modo schematico eventi, risultati, personaggi che hanno fatto la storia dello sport lecchese”.

“Un libro da sfogliare, non da leggere”, ha evidenziato Menicatti, di oltre 500 pagine dove vengono citati più di mille tra atleti, tecnici, allenatori e dirigenti, oltre 300 società e, cosa molto utile, c’è anche un indice di ricerca per località consentendo così anche una consultazione attraverso il focus territoriale.

Moderatore della serata di presentazione avvenuta di ieri, mercoledì (che rientra nel calendario di “Leggermente”, manifestazione organizzata da Assocultura Confcommercio Lecco) è stato il giornalista Oscar Malugani. Ad intervenire prima di lasciare la parola all’autore sono stati il commercialista Alberto Miglietta il quale ha sottolineato l’importanza dello sport nella sociatà e nella vita; Mario Riva, presidente del Coni Regionale, Andrea Mauri presidente Panathlon Lecco, associazione che ha supportato il lavoro di Menicatti e il pluricampione olimpico lecchese Antonio Rossi.

Il libro si apre con breve premessa con la quale, sotto forma di racconto, narra l’evoluzione dello sport a Lecco, avvenuta nella seconda metà del 1800, poi il libro passa in rassegna 100 anni di sport lecchese dal 1920 al 2021 raccontandoli anno per anno con notizie flash. La terza parte, storico statistica con risultati, dati e molto altro, prende in considerazione le oltre 50 discipline sportive che si sono svolte o che hanno coinvolto lecchesi e società lecchesi.

Un lavoro poderoso quello di Menicatti realizzato grazie ad un lungo lavoro di ricerca da “topo di biblioteca”, come lui stesso ieri sera lo ha ricordato, svolto consultando libri, archivi di società sportive, annuari delle varie Federazioni Sportive e contattando numerosissime persone.

Davvero tantissime le curiosità contenute in questo libro unico e che, ci permettiamo di aggiungere, un appassionato di sport, ancor più se lecchese, dovrebbe avere nella libreria di casa.

“Sport Lecchese. 100 anni di eventi, personaggi e risultati” stampato dall’Editoria Grafica Colombo di Valmadrera, si potrà trovare nelle librerie e nelle edicole.