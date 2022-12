Inaugurata a Villa Manzoni la tradizionale Mostra dei Presepi

L’allestimento sarà aperto fino al 15 gennaio

In mostra anche i pastori dell’artista e scultore Giuseppe Ercolano

LECCO – E’ tornata a Villa Manzoni l’esposizione dei presepi curata dall’Associazione Italiana Amici del Presepio in collaborazione con il SiMul. L’11^ edizione della mostra è stata inaugurata questo pomeriggio, sabato, nei locali delle scuderie al piano terra della villa e sarà aperta fino al prossimo 15 gennaio. Si tratta di un ritorno in questa location dopo il trasferimento, per alcuni anni, a Palazzo Paure.

All’inaugurazione era presente il vicesindaco e assessore alla Cultura Simona Piazza: “Un grazie all’Associazione Italiana Amici del Presepio che ci regala oltre a questi bellissimi presepi anche quello a palazzo Bovara e quello illuminato sul lungolago. Queste iniziative forniscono prima di tutto un’occasione per ritrovarci tutti insieme e valorizzare il territorio attraverso le tradizioni”.

Sarà così possibile ammirare i numerosi presepi tradizionali e diorami inerenti la Natività e anche varie scene legate alla nascita di Gesù. Ad arricchire l’esposizione anche una seconda sala allestita nella Cappella privata della Villa con i “pastori” realizzati dallo scultore partenopeo Giuseppe Ercolano: si tratta di statue tradizionali realizzate in stile ‘700 napoletano a cui si uniscono soggetti raffiguranti personaggi legati alla storia del nostro lago ed alla tradizione Manzoniana. Molte figure trovano posto all’interno di un grande presepe ambientato sulla sponda occidentale del Lario, in un perfetto connubio tra l’arte napoletana, la storia locale e la secolare tradizione presepistica. A questa collezione si aggiunge una preziosa scena della Natività con statue alte 120 cm già esposta in varie location di pregio tra cui Palazzo Montecitorio.

“La nostra città a Natale si riempie di luci, ma la luce del Natale è quella che andiamo oggi a scoprire – ha detto il sindaco Mauro Gattinoni -. Questa mostra di presepi vuol dire scoprire il luogo più intimo con la modestia e la semplicità di queste tradizioni. Grazie a tutti coloro che hanno collaborato e sono curioso, nei prossimi giorni, di scoprire anche il presepe in municipio”.

Soddisfatto il presidente dall’Associazione Italiana Amici del Presepio Angelo Bonazzola: “Oggi viviamo una nuova tappa di un percorso iniziato nel 2011 e quest’anno siamo contenti di tornare qui, a Villa Manzoni, in quella che è un po’ la casa dove siamo nati. Quest’anno avremo soprattutto un grande presepe legato al nostro territorio. L’esposizione si sviluppa in due blocchi, la prima parte nelle scuderie in cui abbiamo i presepi aperti e i diorami, poi nella cappella c’è l’allestimento realizzati dallo scultore partenopeo Giuseppe Ercolano. Nel nostro piccolo, come fece San Francesco 800 anni fa, anche noi vogliamo portare il presepe tra la gente”.

“Ringrazio tutti per accoglienza ricevuta, questa è tra le mostre più romantiche per me, mi son lasciato trasportare dal racconto manzoniano – ha detto lo scultore Ercolano prima del taglio del nastro -. Invito a riflettere sui dettagli del presepe, perché è proprio nei dettagli che si concretizza la passione che mi accompagna quotidianamente”.

Informazioni

La mostra sarà visitabile a partire da domenica 4 dicembre fino a domenica 15 gennaio 2023 con i seguenti orari:

Martedì: 10-14

da Mercoledì a Domenica: 10-18

Chiuso tutti i Lunedì e a Natale

Aperture Straordinarie: Lunedì 5 dicembre 14-18 / Martedì 6 dicembre 14-18 / Lunedì 26 dicembre e Domenica 1 gennaio 14-18. Per l’ingresso è previsto un biglietto ridotto al coso di 2,00€ (bambini fino a 6 anni gratis).