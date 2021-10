Taglio del nastro per “Le parole valgono – Festival della lingua Italiana” a Lecco

Incontri aperti al pubblico, alle scuole e trasmessi in diretta streaming

LECCO – È stato inaugurata stamattina a Lecco l’edizione 2021 di “#leparolevalgono Festival della lingua italiana”.

Al “taglio del nastro” simbolico sono intervenuti Simona Piazza (Vicesindaco di Lecco e Assessore alla cultura), Mario Romano Negri (Presidente Fondazione Treccani Cultura) e Luigi Romani (Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani). Presenti anche il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa, il Presidente della Fondazione Pallavicini Giancarlo Pallavicini e Marina Ghislanzoni dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Lecco.

Appuntamento annuale ideato dalla Fondazione Treccani Cultura per presentare i temi più rilevanti della costante ricerca di Treccani sulla lingua italiana, sia nei suoi specifici aspetti linguistici e lessicografici, sia come specchio dei cambiamenti sociali e civili del mondo contemporaneo, la seconda edizione del Festival torna nella città di Lecco – luogo manzoniano per eccellenza e già sede di iniziative Treccani all’interno delle manifestazioni in onore dell’autore de I Promessi Sposi – a due anni di distanza dal suo debutto, grazie alla partnership con il Comune di Lecco e al supporto di numerosi sponsor (Acel Energie, BCC Valsassina, Camera di Commercio Como-Lecco, Confcommercio Lecco, Fondazione Giancarlo Pallavicini, Linee Lecco, Univerlecco).

Libertà: viaggio, spazio, tempo

Al centro dell’edizione di quest’anno la parola libertà, intesa come facoltà di pensare, di operare, di scegliere a proprio talento, in modo autonomo, declinata attraverso tre parole chiave, a cui saranno dedicate le tre giornate del Festival: viaggio, spazio e tempo.

Se al viaggio è dedicata la giornata odierna, spazio e tempo saranno i fil rouge delle giornate di domani e domenica.

In particolare il tema dello Spazio sarà affrontato nella giornata di sabato 9. La mattina a Palazzo delle Paure, si svilupperanno i laboratori didattici per studenti sul linguaggio dei podcast e un corso di formazione per gli insegnanti.

Nel pomeriggio alle 17 sempre a Palazzo delle Paure l’incontro con Carlo Ratti, Christian Raimo e Sara Marzullo su “Lo spazio pubblico” e alle 18 quello su “Lo spazio delle emozioni” con Giacomo Rizzolatti, Ilaria Gaspari e Paolo Pecere.

La sera, alle 21, al Teatro Cenacolo Francescano si esibirà in concerto la giovanissima e bravissima Frida Bollani.

La giornata di domenica 10 sarà dedicata infine al “Tempo”. Alle 12 il cantautore e musicista Francesco Bianconi e il poeta e scrittore Aurelio Picca saranno di scena con “Le parole delle canzoni dal vivo” ad OTO Lab.

Nel pomeriggio, sempre ad OTO Lab alle 17,30 saranno ospiti il rapper e cantautore Murubutu e lo scrittore Paolo di Paolo. A seguire si terrà la registrazione della trasmissione di Radio 3 “La lingua batte” Francesco Bianconi, Murubutu, Paolo di Paolo e Giuseppe Patota.

Alle 16 a Palazzo delle Paure l’accademico Giuseppe Patota, professore di Storia della Lingua italiana all’Università degli Studi di Siena svilupperà il tema “La mappa linguistica della parola del giorno”.

Tutti gli incontri e gli spettacoli del Festival sono ad accesso gratuito previa prenotazione attraverso piattaforma digitale, fino all’esaurimento dei posti disponibili, e in diretta streaming (vedi qui). Tutte le informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione sono disponibili all’indirizzo www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it.