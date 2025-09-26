Inaugurato a Lecco il Festival Treccani 2025: la “responsabilità” al centro

A Palazzo Paure l’apertura ufficiale della tre giorni

“Responsabilità è una parola che oggi più che mai ci deve interrogare”

LECCO – Si è aperta ufficialmente nel pomeriggio di venerdì, a Palazzo delle Paure di Lecco, l’edizione 2025 del Festival Treccani della Lingua Italiana, alla presenza del sindaco Mauro Gattinoni, della vicesindaca Simona Piazza e del presidente della Fondazione Treccani Cultura Mario Romano Negri.

Il primo cittadino ha posto l’accento sul tema scelto quest’anno, “responsabilità”, definendolo un concetto imprescindibile per l’oggi: “Una parola che oggi più che mai ci deve interrogare. La responsabilità ci mette in relazione tra di noi, come esseri umani singoli e come comunità”.

Gattinoni ha inoltre ringraziato i promotori e gli organizzatori per il lavoro svolto.

Il presidente Negri e la vicesindaca Piazza hanno invece sottolineato la continuità di un progetto che da otto anni lega la città al Festival della Lingua Italiana, valorizzandone anche l’eredità manzoniana.

Ad aprire la due giorni di incontri e approfondimenti è stato il filosofo Rocco Ronchi. Professore ordinario di filosofia teoretica presso l’Università degli Studi dell’Aquila e docente di filosofia presso l’IRPA (Istituto di ricerca di psicanalisi applicata), Ronchi ha tenuto la conferenza “La responsabilità prima della libertà”. Alle 19 ha preso invece la parola il neuroscienziato Giacomo Rizzolatti, che ha proposto una lectio dal titolo “Responsabilità ed empatia”, offrendo un dialogo tra scienza e società.

La prima giornata si è conclusa con un ospite speciale: il cantautore Daniele Silvestri, protagonista di un atteso evento serale in Camera di Commercio.

Il Festival proseguirà sabato con un ricco calendario di appuntamenti, confermandosi come uno dei momenti più significativi di riflessione e confronto culturale sul valore della lingua e sulle sfide del presente.

Tutti gli incontri e gli spettacoli del Festival sono a ingresso gratuito, fino a esaurimento dei posti disponibili. Il programma, soggetto a possibili variazioni, è consultabile al seguente sito: www.festivaltreccanidellalinguaitaliana.it

