Inaugurato il Lecco Film Fest: il cinema protagonista in città

Il Lecco Film Fest è iniziato: incontri e proiezioni con registi e personaggi del mondo della comunicazione

La giornalista Tiziana Ferrario: “Lecco c’è, dovete essere orgogliosi. Qui si respira la cultura”

LECCO – “Ciak tre” per il Lecco Film Fest: è iniziata giovedì sera la terza edizione dell’evento che il capoluogo manzoniano dedica al mondo del cinema e che anche quest’anno vedrà giungere in città attori e registi oltre che volti noti del mondo della comunicazione.

L’inaugurazione delle 18 ha aperto ufficialmente il festival con gli interventi dal palco allestito in piazza XX Settembre di fronte a Palazzo delle Paure. “Camminando per la città si respira la cultura – ha esordito la giornalista Tiziana Ferrario, conducendo la tavola rotonda inaugurale – il festival sta ottenendo grande spazio sui giornali, bisogna esserne orgogliosi. Lecco c’è e ha dimostrato che vuole esserci in questo dialogo con la cultura”.

Un evento, il Lecco Film Fest, nato dalla collaborazione tra la Fondazione Ente dello Spettacolo e Confindustria Lecco Sondrio.

“E’ stata un’idea coraggiosa e anche irresponsabile – ha ricordato mons. Davide Milani, prevosto di Lecco e alla guida della fondazione – perché questo festival è nato nell’anno della pandemia ed è stato uno dei primi festival a realizzarsi quando sono state possibili le riaperture. E’ partito da un’urgenza, è stato un antidoto alla chiusura dentro le nostre case, perché il cinema ha la capacità di fare riflettere ma anche di fare comunità”.

Tanti partner che sostengono l’iniziativa e Plinio Agostoni, presidente degli industriali, si è detto orgoglioso che le imprese, con il loro contributo, siano parte viva di questo festival.

“Le luci della città” è lo slogan scelto per questa edizione, un claim che molto è piaciuto anche al sindaco Mauro Gattinoni: “Se dovessi immaginare il Comune come una luce sarebbe un faro, una luce stabile che dia speranza e una traiettoria. Ma la comunità è più grande del Comune”.

Tra gli intervenuti anche il presidente della Camera di commercio, Marco Galimberti, la presidente di Fondazione Comunitaria del Lecchese, Maria Grazia Nasazzi, da Fondazione Cariplo Carlo Mario Mozzanica e il consigliere regionale Mauro Piazza:

“Per il nostro territorio è una sfida – ha rimarcato quest’ultimo – la città, negli ultimi anni soprattutto, si è avvicinata sempre più alla dimensione turistica che è fatta di organizzazione e proposte ma c’è anche un tema culturale, quel sorriso che è il biglietto da visita e dobbiamo coltivare sempre di più. Turismo significa aprirsi al mondo”.

E’ proprio con uno sguardo di estrema attualità sul mondo che è iniziato il festival, a partire dal pomeriggio con la proiezione del “Kurdbun – Essere curdo” del regista Fariborz Kamkari presente in sala al Cinema Nuovo Aquilone. Protagonista della prima serata è stata Sabrina Impacciatore, attrice e comica intervistata da Caterina Taricano, critica cinematografica sempre in piazza XX Settembre. In piazza Garibaldi si è svolto poi l’incontro con Giulia Steigerwalt, regista, intervistata da Lorenzo Ciofani, giornalista e critico.

I prossimi appuntamenti

Diversi sono gli appuntamenti che si susseguiranno nelle tre giornate successive, da venerdì a domenica (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO). Vi riportiamo i più importanti:

Venerdì alle 16:30 in Piazza XX settembre l’incontro dal titolo “La cultura come luce per il territorio: la sinergia tra diversi attori nel territorio lecchese” a cui interverranno Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Francesca Colombo, direttore generale culturale di BAM Milano Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, Simona Piazza, vice sindaca e assessora alla cultura del Comune di Lecco, Sara Vitali, segretario associazione ArchiViVitali. Modera Maurizio Crippa, vicedirettore del Foglio

Alle ore 18:15, in Piazza XX Settembre interviene Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia intervistata da Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice.

Sabato doppio appuntamento con Carlo Verdone: l’attore e regista dialogherà con mons. Davide Milani, alle ore 16:30 al Cinema Teatro Nuovo Aquilone, mentre alle 19 in piazza Garibaldi sarà intervistato da Marina Sanna, giornalista e critica cinematografi ca della Rivista del Cinematografo.

Domenica alle 11:30, in piazza XX Settembre ci sarà l’incontro dal titolo “I media e la cultura. Come si evolvono le pagine culturali di giornali e tg?” Intervengono Enrico Mentana, direttore di TG La7 e Open, Agnese Pini, direttore de La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano Nazionale, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Vincenzo Morgante, direttore di TV2000 e Radio InBlu.

Alle 19:00, in Piazza XX settembre l’incontro con Omar Pedrini, cantautore e musicista ex leader dei Timoria, intervistato da Marta Cagnola, giornalista Radio2