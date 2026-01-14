Ironcraft: a Lecco la mostra internazionale di sculture in metallo

Il 30 gennaio sarà inaugurata la mostra che omaggerà la tradizione manifatturiera lecchese

Opere di scultori internazionali saranno ospitate in Torre Viscontea

LECCO – Una mostra internazionale che mette al centro il ferro come materia artistica e identitaria inaugura il calendario espositivo 2026 del Comune di Lecco.

Venerdì 30 gennaio alle 18, negli spazi della Torre Viscontea, verrà inaugurata Ironcraft, esposizione di sculture in metallo ideata e promossa dall’associazione culturale Arte&Arte di Como, che apre ufficialmente il nuovo programma del Sistema museale urbano lecchese (Simul).

La mostra rende omaggio alla storica tradizione lecchese della lavorazione del ferro e presenta 18 opere di piccole dimensioni e una serie di installazioni, tutte realizzate in metallo. Il respiro internazionale dell’esposizione è dato dalla provenienza degli artisti, che hanno saputo trasformare un materiale di origine industriale in linguaggio espressivo e poetico.

“Una collaborazione tra la città di Lecco e quella di Como, grazie alla quale portiamo in Torre Viscontea una mostra che parla di una delle nostre più grandi tradizioni culturali: il manifatturiero legato al ferro”, sottolinea l’assessora alla cultura Simona Piazza.

“In questa occasione il ferro viene osservato e utilizzato dal punto di vista artistico, dando vita a un connubio che non solo propone un’esposizione artistica, ma apre anche a una significativa collaborazione culturale con la città di Como”.

Lecco, da sempre conosciuta come città del ferro, affonda la propria storia in una lunga tradizione manifatturiera che comincia dai reperti del II secolo a.C. rinvenuti ai Piani d’Erna e attraversa secoli di fucine, fino ai grandi complessi industriali che hanno segnato il Novecento. Un percorso che fa del ferro simbolo di memoria, resistenza e identità del territorio.

La mostra sarà visitabile dal 31 gennaio al 22 febbraio, con ingresso libero: giovedì dalle 10 alle 13, venerdì e sabato dalle 14 alle 18 e domenica dalle 10 alle 18. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a torreviscontea@comune.lecco.it o palazzopaure@comune.lecco.it.