Teatro Jolly in delirio per il concerto benefico con le Giannissime

Donati 3.150 euro a Telefono Donna Merate

Serata in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne

LECCO – Un’altra serata memorabile si aggiunge al lungo elenco che il Teatro Jolly di Olginate sta collezionando in questi mesi. Il concerto benefico intitolato “Le voci delle donne” organizzato in occasione della Giornata Internazionale dei diritti delle donne infatti oltre ad essere andato “sold out” in tempi record (meno di 2 settimane), ha regalato al pubblico emozioni davvero straordinarie.

Michela Rota alla batteria, Gloria Renoldi alla chitarra elettrica, Sara Bertoletti al basso ed Emilia Taramelli alla splendida voce hanno letteralmente mandato in estasi il pubblico presente, grazie ad un susseguirsi di cover delle migliori cantanti e autrici italiane e internazionali: da “Senza pietà” di Anna Oxa, fino alla celebre “Sei bellissima” di Loredana Bertè, da “Because the night” di Patty Smith a “Un’estate italiana” di Gianna Nannini. Due ore di musica live no-stop che ha fatto cantare, ballare e saltare tutti i presenti in un crescendo di emozioni e divertimento allo stato puro.

Grande soddisfazione dunque per un evento inedito, reso possibile anche grazie al supporto tecnico di Scintilla Service Audio Luci, caratterizzato dal binomio perfetto di musica & solidarietà. Come promesso, infatti, prima dell’inizio del concerto i volontari del Jolly hanno consegnato un “maxi” assegno di 3.150 euro ad Amalia Bonfanti, presidente dell’Associazione L’altra metà del cielo – Telefono Donna Merate (www.altrametadelcielo.org), realtà no-profit che opera già da tempo anche sul territorio olginatese in difesa delle donne vittime di violenze, la quale visibilmente emozionata e commossa per la generosa donazione ha brevemente presentato le attività e i servizi offerti dall’associazione.

La serata viene dunque archiviata nell’albo dei ricordi come una delle pagine più belle della storia del teatro Jolly in attesa di vivere il prossimo concerto dedicato a Jovanotti in programma per giovedì 23 marzo alle ore 21. Sul palco la migliore tribute band Jovanotte con il front-man Matteo Casali. Biglietti ancora disponibili sul sito www.cinemateatrojolly.it.