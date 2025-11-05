La Basilica di San Nicolò ospita il concerto “Paesaggi in Musica. Da Vivaldi Garcia Lorca”

Un viaggio tra i suoni d’Europa

Appuntamento a sabato 8 novembre alle 21

LECCO – La basilica di San Nicolò ospita sabato 8 novembre, alle ore 21, Paesaggi in Musica. Da Vivaldi a García Lorca, un concerto del Chitarra Trio composto da Enrico Maria Barbareschi, Leopoldo Saracino e Fabio Spruzzola. In programma brani di Antonio Vivaldi, Nino Rota, Isaac Albéniz e Federico García Lorca, per un affascinante viaggio tra i suoni d’Europa.

Enrico Maria Barbareschi, Leopoldo Saracino e Fabio Spruzzola sono i tre “amici musicisti” che nel 1991 hanno fondato il Chitarra Trio, una delle formazioni più longeve e apprezzate nel panorama della musica per chitarra.

Si sono diplomati al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Milano e hanno poi seguito corsi di perfezionamento con alcuni tra i più rinomati interpreti, tra cui Oscar Ghiglia, Aldo Minella, David Russell e Alirio Díaz. Sono stati più volte invitati a collaborare con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano per l’esecuzione di opere di Weill, Donizetti, Verdi e Henze.

Vincitori di premi e concorsi nazionali e internazionali, hanno partecipato a importanti rassegne, tra cui l’Estate Frentana di Lanciano, il Festival di Cracovia e il Festival Chitarristico Scandinavo, e si sono esibiti per prestigiose istituzioni come la Société Genevoise d’Études Italiennes di Ginevra, la Gioventù Musicale Italiana, la Società Umanitaria e l’A.M.I. di Milano, nonché la Martin Luther Universität di Halle.

Il concerto fa parte del progetto “Territorio e Patrimonio: alla riscoperta della cultura locale”, realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura e promosso da un partenariato che comprende la Cooperativa Sociale Eliante ONLUS, l’Associazione Culturale Luce Nascosta di Civate, l’Associazione Culturale Madonna del Rosario, l’Associazione LaorcaLab, l’Associazione Insieme per Sant’Egidio, l’Associazione Officina Gerenzone e l’Associazione Frasi Lunari.