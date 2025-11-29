Verranno eseguiti canti popolari e religiosi

Venerdì 5 dicembre, alle 21, serata speciale alla vigilia della solennità di San Nicolò

LECCO – Venerdì 5 dicembre, alle ore 21, la basilica di san Nicolò ospita un concerto del Coro Nives di Premana, diretto dal Maestro Francesco Bussani, una serata speciale alla vigilia della solennità di san Nicolò in cui verranno eseguiti canti popolari e religiosi. Fondato nel 1957, sin dalle origini il Coro Nives si è cimentato nell’eseguire il classico repertorio della SAT, per passare poi alla musica sacra e più recentemente anche a brani di musica leggera.

Nel corso di tutti questi anni il coro ha avuto il piacere di esibirsi per diverse tipologie di platee, spaziando non solo nel territorio Lecchese, ma approdando in varie regioni d’Italia e in alcuni paesi esteri come Belgio, Repubblica Ceca, Germania e Svizzera. Ha intrapreso molti gemellaggi con diversi cori, italiani e stranieri, creando occasioni di scambi non solo musicali ma anche culturali ed umani. Uno dei momenti più significativi in 60 anni di storia è sicuramente Il Concerto per la Pace tenutosi nel 1997 nella cattedrale di Sarajevo a compimento di una missione di solidarietà e di speranza effettuata nella capitale bosniaca.

Il concerto rientra all’interno del progetto “Territorio e Patrimonio, alla riscoperta della cultura locale” realizzato con il contributo del Fondo Ambiente e Cultura e promosso da un partenariato composto da Cooperativa Sociale Eliante ONLUS, Associazione Culturale Luce Nascosta di Civate, Associazione Culturale Madonna del Rosario, Associazione LaorcaLab, Associazione Insieme per Sant’Egidio, Associazione Officina Gerenzone e Associazione Frasi Lunari.