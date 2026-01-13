La Carovana del Viandante porta a Lecco il racconto del trekking inclusivo

Venerdì 30 gennaio alla Casa dell’Economia la proiezione del docufilm

Un momento pubblico di restituzione dell’esperienza organizzata dalla sezione Arcobaleno della Polisportiva Mandello con Fondazione Comunitaria Lecchese e Oltretutto ’97

LECCO – La Carovana del Viandante arriva a Lecco per raccontare al pubblico il senso e i contenuti di un’esperienza di cammino che ha unito inclusione, condivisione e territorio. “Il racconto della Carovana” è il titolo della serata che propone la proiezione di un docufilm e di una selezione fotografica, accompagnata dalle testimonianze dirette di alcuni dei protagonisti.

L’appuntamento è in programma venerdì 30 gennaio, alle ore 20.30, alla Casa dell’Economia, sede della Camera di Commercio di Como-Lecco, in via Tonale 28/30 a Lecco. L’ingresso è libero.

La serata rappresenta un momento di restituzione pubblica del progetto Carovana del Viandante, un trekking inclusivo che ha visto protagonisti venti ragazzi con disabilità intellettiva impegnati in un percorso a tappe lungo il Sentiero del Viandante, il tracciato che costeggia la sponda orientale del Lago di Como. Il cammino si è sviluppato da Colico a Lecco, attraversando luoghi di natura e cultura.

Il trekking è partito il 30 giugno scorso dall’Ostello di Lecco e si è concluso il 5 luglio, sempre nel capoluogo, dopo cinque tappe. Un’esperienza pensata non solo come percorso fisico, ma come occasione di incontro: lungo il cammino, infatti, tutti hanno potuto partecipare, inserendosi liberamente in una o più tappe per condividere un tratto di strada insieme alla Carovana.

Il progetto è stato organizzato dalla sezione Arcobaleno della Polisportiva Mandello, in collaborazione con la Fondazione Comunitaria Lecchese e l’associazione Oltretutto ’97 di Malgrate. Durante la serata lecchese, immagini e filmati ripercorreranno le tappe dell’esperienza, mentre alcuni dei protagonisti saranno presenti per raccontare in prima persona la loro avventura.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività che ruotano attorno alla Carovana del Viandante, con l’obiettivo di condividere con la cittadinanza il valore di un cammino vissuto come esperienza collettiva e aperta.