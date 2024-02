La donna nella Storia: Coro San Giorgio e Coro Grigna la raccontano in musica

Sabato 9 marzo in Sala Don Ticozzi continuerà “Metà del mondo son donne – La donna nella musica e nell’arte”

Interverrà durante la serata anche la Fondazione A.L.F.A. – Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie

LECCO – Il Coro San Giorgio di Acquate diretto da G. Aondio, presenta il secondo appuntamento del nuovo progetto artistico musicale dal titolo “Metà del mondo son donne – La donna nella musica e nell’arte” Donna e Storia. Presente al concerto anche il Coro Grigna diretto da Riccardo Invernizzi. L’appuntamento è per sabato 9 marzo alle ore 21 a Lecco in Sala Don Ticozzi.

Il concerto si inserisce nell’ambito di un progetto più ampio pensato dal Coro San Giorgio per celebrare la figura della donna in tutti i suoi aspetti nell’arte e nella storia.

Il progetto realizzato con il contributo del Fondo Sostegno Arti dal Vivo, Acinque Energia, Fondazione Comunitaria del Lecchese, Lario Reti Holding.

“Dopo un primo evento a Galbiate lo scorso anno a novembre, dedicato a due donne di fede, la Beata Suor Laura Mainetti e Suor Maria De Coppi, missionaria Comboniana, il nostro obbiettivo si concentra sul ruolo della donna nella storia, perché in un mondo sempre tormentato e dentro a una narrazione storica incentrata sui conflitti raramente si considera il ruolo femminile per la società e per le istituzioni familiari” – commenta il vicepresidente Ivan Rech.

“Pensiamo alle donne che nella storia hanno dovuto occuparsi dell’educazione dei figli, del sostentamento della famiglia, dei ruoli secondari ma determinanti in momenti drammatici degli ultimi secoli. Negli anni della guerra, ad esempio, le donne che hanno saputo tirare fuori il meglio nonostante le avversità, donne che ancora oggi sono sostegno e punto di forza silenzioso in una società sempre più rumorosa”, aggiunge il vicepresidente.

Il viaggio musicale dei due cori sarà intervallato da brevi spunti di riflessione e in sintonia con i brani corali proposti. Un coro misto e un coro maschile, per un programma che spazia da brani popolari a brani contemporanei, alcuni scritti per le donne e anche da donne.

A impreziosire la serata ci sarà l’intervento della Fondazione A.L.F.A. Associazione Lecchese Famiglie Affidatarie per ricordare la figura della fondatrice Maria Calvetti, scomparsa nel 2018, insignita della Benemerenza civica della città di Lecco.

“La Fondazione A.L.F.A. si impegna attivamente ad aiutare tutti quei nuclei familiari fragili sul territorio, tramite l’intervento di sostegno leggero. Esiste infatti una rete di famiglie che si aiutano tra di loro, magari per piccoli bisogni, anche per poche ore alla settimana. Uno strumento per aiutare quanti hanno bisogno di una mano, un modo concreto per far fronte a tutte quelle difficoltà quotidiane delle famiglie moderne, spesso sole o molto fragili, tutto questo grazie ad una donna che, con altre donne e uomini, ha saputo organizzare e far nascere e crescere questa idea”, dichiara Ivan Rech.