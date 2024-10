La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni alle celebrazioni di Puccini

La banda lecchese ha preso parte a “Bande in Festival”, evento organizzato dall’ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) presso il Conservatorio di Milano

MILANO – La Filarmonica “Giuseppe Verdi” di San Giovanni ha partecipato sabato scorso all’evento “Bande in Festival”, organizzato dall’ANBIMA (Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome) presso il Conservatorio di Milano in collegamento con le celebrazioni per il centenario della morte di Puccini.

La Filarmonica, rappresentante del territorio della provincia di Lecco, è stata accolta dal maestro Sandro Satanassi, docente del Conservatorio di Milano, da Giampaolo Lazzeri, presidente nazionale di ANBIMA, e da Pierpaolo Arlati, presidente di ANBIMA Lombardia, insieme ad altre sette bande della Lombardia per un totale di oltre 300 musicisti. I gruppi hanno suonato varie marce, unendosi alla fine nell’esecuzione dell’inno nazionale.

A seguire, nel Foyer della Sala Verdi, è stato presentato il volume “Giacomo Puccini poeta” curato da Virgilio Bernardoni, Gabriella Biagi Ravenni, Fiammetta Papi e Manuel Rossi, con interventi di Massimiliano Baggio, presidente del Conservatorio di Milano, Giampaolo Lazzeri e di Luca Carlo Rossi dell’Università di Bergamo.

All’importante iniziativa hanno cooperato, tra le fila della Filarmonica, alcuni membri di altri sodalizi del territorio: Corpo Musicale “Giovanni Brivio” di Rancio di Lecco, “Risveglio” di Ballabio, “Gaetano Donizetti” di Calolziocorte, “Marco d’Oggiono” e “Santa Cecilia” di Barzio.

La stagione musicale della Filarmonica Verdi prosegue in vista di due concerti che sigleranno, nello stesso 2024, le celebrazioni del bicentenario della nascita di Antonio Ghislanzoni a Lecco e a Caprino Bergamasco.