La Filarmonica Verdi organizza il concerto per la Festa della Repubblica

L’appuntamento è per domenica 2 giugno alle ore 21 in Piazza Garibaldi

Il concerto avrà un programma dedicato all’opera italiana

LECCO – La Banda Filarmonica Giuseppe Verdi di Lecco organizza il concerto della Festa della Repubblica, organizzato dal Maestro Luca Ballabio. Dopo gli inni ufficiali, il concerto proseguirà con un programma dedicato all’opera italiana: saranno eseguite musiche di Verdi, Gomes, Ponchielli, concludendo con “Turandot” di Giacomo Puccini in omaggio al compositore nel primo centenario della morte.

Al termine, un fuori programma di grande effetto: la “Marcia Slava” di Ciaikowsky. L’appuntamento è per domenica 2 giugno alle ore 21 in Piazza Garibaldi. In caso di maltempo, il concerto si terrà presso l’auditorium della Casa dell’Economia in via Tonale 28.