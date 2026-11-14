“La musica di Francesco”, giovedì 19 novembre la conferenza a Palazzo delle Paure

Giovedì 19 novembre, l’appuntamento dedicato a San Francesco tra canto e musica

L’iniziativa che celebra l’ottavo centenario della morte del frate all’insegna della poesia e dell’arte

LECCO – Arriva a Lecco “La musica di Francesco – Poesia, canto e liturgia dei Frati Minori”, la conferenza tenuta da Angelo Rusconi che vedrà in scena i pezzi recitati dall’attrice Ancilla Oggioni insieme all’uso di strumenti multimediali.

Grazie ai racconti dei compagni di San Francesco, conosciamo la sua spiccata sensibilità verso la musica che è giunta fino a noi attraverso libri che tramandano laude e canti delle confraternite laiche nate dalla predicazione francescana.

L’evento è roganizzato dal Sistema museale urbano lecchese del Comune di Lecco, in collaborazione con MedFest Lombardia e Res Musica, e si terrà giovedì 19 novembre alle ore 18:30.

Si tratta di una serata ad ingresso libero, volta ad approfondire uno dei temi più significativi della vita della spiritualità francescana con spiegazioni, testi recitati, ascolti e immagini.

Per prenotare il proprio posto gratuito e per ulteriori informazioni è possibile scrivere alla mail resmusica@alice.it.

“A ottocento anni dalla scomparsa di San Francesco, questo evento rappresenta un’occasione preziosa per riscoprire aspetti meno conosciuti della sua figura e della tradizione francescana. Attraverso la musica, la poesia e il racconto, il pubblico potrà avvicinarsi a una delle personalità più significative della nostra storia culturale e spirituale, grazie a una proposta di assoluto interesse realizzata in collaborazione con importanti realtà del territorio” sottolinea l’assessore alla Cultura del Comune di lecco, Cinzia Bettega.

All’interno di questo mondo poetico e musicale, incentrato sulla dimensione orale invece che sulla scrittura, i Francescani praticavano anche il canto dell’ufficio divino dove San Francesco, in veste di innovatore, dà origine a interpretazioni storiche diverse fra loro.