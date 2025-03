La neuropsicofonia in scena al teatro Jolly di Olginate

Un vero e proprio esperimento dal vivo

Giovedì 20 marzo appuntamento con Formoso Therapy Show

OLGINATE – Può la musica trasformare le emozioni e migliorare il nostro stato mentale? Adriano Formoso, musicista, psicologo, psicoterapeuta e ricercatore in neuroscienze, porta in scena un’esperienza rivoluzionaria: il Formoso Therapy Show, uno spettacolo che è molto più di un concerto, molto più di una conferenza.

Un vero e proprio esperimento dal vivo sulla Neuropsicofonia, la disciplina che studia l’impatto delle frequenze sonore sulle emozioni e sul comportamento umano. Attraverso dimostrazioni interattive, il pubblico avrà l’opportunità di partecipare attivamente a un’esperienza unica, scoprendo come il suono possa alleviare ansia, depressione, dipendenze e pensieri negativi.

Uno spettacolo che è una seduta di gruppo

Oltre a essere un evento innovativo, il Formoso Therapy Show offre la possibilità di vivere una vera e propria seduta psicologica di gruppo. Il pubblico non è solo spettatore, ma parte attiva di un percorso di consapevolezza e trasformazione personale. Attraverso la guida di Formoso e il potere della musica dal vivo, ogni partecipante potrà esplorare il proprio mondo emotivo, comprendere dinamiche interiori e scoprire strumenti concreti per migliorare il proprio stato mentale. Cosa succede al cervello quando ascoltiamo certe frequenze? Può la musica rilasciare blocchi emotivi e liberare da stati d’animo negativi? Queste domande trovano risposta attraverso esperimenti sonori coinvolgenti e momenti di riflessione collettiva, creando un’atmosfera in cui la scienza si fonde con l’arte e la psicologia con la musica.

Un’esperienza che cambierà il nostro modo di percepire la musica

Il Formoso Therapy Show non è solo spettacolo, ma un’opportunità per sentire sulla propria pelle il potere trasformativo della musica e fare un passo concreto verso il proprio benessere. Un incontro con la scienza e l’emozione, dove suoni e parole diventano strumenti di guarigione interiore.

Prenotazioni: https://www.cinemateatrojolly.it/eventi/formoso-therapy-show/acquista. Per informazioni: staff@formosotherapy.show. Cell. 3339454295.