La poesia di Lucio Zaniboni protagonista in biblioteca con “Oltre la siepe”

La presentazione giovedì 17 settembre in Biblioteca a Lecco

LECCO – Giovedì 17 settembre alle 18 la biblioteca civica “Uberto Pozzoli” ospiterà la presentazione, ad ingresso libero, di Oltre la siepe, il nuovo libro di Lucio Zaniboni.

Il nuovo volume del noto poeta residente a Lecco, con prefazione curata dal sindaco di Lecco Filippo Boscagli e dall’assessore alla Cultura del Comune di Lecco Cinzia Bettega, è caratterizzato da un linguaggio colto e al tempo stesso diretto, capace di coniugare la ricchezza della tradizione poetica del Novecento con una particolare sensibilità verso la realtà contemporanea.

“Siamo lieti di ospitare in biblioteca la presentazione del nuovo libro di Lucio Zaniboni – sottolinea l’assessore Bettega -. Nel corso degli anni, questo autore ha infatti saputo costruire un rapporto autentico con la città, diventando una voce riconoscibile del panorama culturale lecchese. La sua raccolta di versi, alla cui realizzazione abbiamo avuto il piacere, con il sindaco, di contribuire con la prefazione, restituisce una personale lettura della realtà, attraverso una scrittura capace di mettere in dialogo l’esperienza individuale con la dimensione collettiva”.

Nel corso della serata, l’autore presenterà il volume e ne ripercorrerà i temi e le suggestioni principali, offrendo al pubblico l’occasione di entrare nel suo universo poetico e di conoscere più da vicino il percorso che ha dato vita all’opera.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 0341 481122 oppure scrivere a biblioteca@comune.lecco.it. Allegata la locandina.