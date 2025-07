Appuntamento al Cinema Nuovo Aquilone di via Parini sempre alle ore 21.30

LECCO – Il film “Diamanti” in programma stasera, 8 luglio, verrà proiettato al Cinema Nuovo Aquilone di via Parini a Lecco sempre a partire dalle ore 21.30 e non in piazza Garibaldi: le previsioni meteo danno infatti forte vento in serata e quindi gli organizzatori hanno deciso di spostare la proiezione “al chiuso”