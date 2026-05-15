La settima edizione del Lecco Film Fest dedica un omaggio a Stéphane Brizé

Un ospite internazionale di rilievo nel panorama cinematografico contemporaneo

“La sua filmografia si distingue per la capacità di coniugare rigore formale e profondità etica, mantenendo uno sguardo essenziale”

LECCO – La settima edizione del Lecco Film Fest, in programma dal 2 al 7 luglio, si prepara ad accogliere un ospite internazionale di rilievo nel panorama cinematografico contemporaneo: Stéphane Brizé, autore tra i più intensi e rigorosi del cinema europeo. Regista capace di coniugare profondità umana e sguardo sociale, il francese Brizé ha costruito nel tempo una filmografia potente e coerente, attraversata da una costante attenzione alle fragilità dell’esistenza e alle tensioni del mondo del lavoro. Le sue opere, presentate nei principali festival internazionali e più volte premiate, si distinguono per uno stile essenziale, quasi invisibile, che lascia emergere con forza la verità dei personaggi e delle loro storie.

La sua presenza al festival, promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, rappresenta un momento di grande valore artistico e culturale, che sarà ulteriormente arricchito da una omaggio di quattro titoli a lui dedicato. Per tutta la durata del festival, il pubblico avrà infatti la possibilità di immergersi nel suo cinema attraverso un percorso quotidiano che ne restituisce la cifra autoriale e la profondità tematica.

“La presenza di Stéphane Brizé al Lecco Film Fest – dichiara mons. Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo e direttore artistico del festival – offre l’occasione di confrontarsi con un autore che, nel panorama del cinema europeo contemporaneo, ha sviluppato un percorso coerente e riconoscibile, fondato su un’attenzione costante alla realtà sociale e alla condizione umana. La sua filmografia si distingue per la capacità di coniugare rigore formale e profondità etica, mantenendo uno sguardo essenziale. L’omaggio a lui dedicato consente di ripercorrere alcune tappe significative del suo itinerario autoriale, evidenziando la continuità di una ricerca che attraversa generi e registri diversi, ma resta saldamente ancorata a una precisa idea di cinema come strumento di osservazione e interpretazione del reale. Accogliere un autore come Brizé conferma inoltre il percorso di crescita internazionale che il Lecco Film Fest sta consolidando edizione dopo edizione, rafforzando la capacità del festival di aprirsi sempre più al dialogo con alcune delle esperienze più autorevoli del cinema contemporaneo internazionale”.

“Lecco Film Fest è un appuntamento che la nostra Associazione ha voluto con forza, sostenuto con continuità nel tempo, assieme a Istituzioni e mondo delle imprese, e che oggi cresce fino a diventare un punto di riferimento nel panorama culturale, capace di andare ben oltre i confini del nostro territorio e del nostro Paese – evidenzia il Presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, Marco Campanari –. E la presenza di un ospite internazionale prestigioso ne è una conferma: non un fatto occasionale, ma il risultato di un percorso costruito con coerenza e determinazione. Siamo orgogliosi di un progetto che sa coniugare contenuti di grande valore con ospiti di prestigio internazionale, dimostrando come sappia guardare lontano e richiamare l’attenzione di un pubblico sempre più ampio e qualificato. Lecco Film Fest è patrimonio prezioso per l’intero territorio: genera visibilità, intercetta un pubblico variegato, attento e consapevole, e contribuisce a costruire l’identità culturale della Città. Prima di tutto, infatti, è stato pensato per la nostra comunità, per chi vive e abita questo territorio, per i giovani. È questo il senso di un impegno che non si esaurisce in una singola edizione, ma si rinnova e si rafforza ogni anno”.

In programma, alcuni dei lavori più emblematici di Brizé: Je ne suis pas là pour être aimé, delicato racconto di solitudini e possibilità inattese; Una vita, raffinato adattamento letterario che riflette sul tempo e sulle illusioni; Le occasioni dell’amore, intenso ritratto delle relazioni e delle scelte che segnano un’esistenza; e La legge del mercato, forse una delle sue opere più celebri, lucido e toccante affresco sulle contraddizioni del lavoro contemporaneo.

La partecipazione di Stéphane Brizé rafforza la vocazione internazionale del Lecco Film Fest, che continua a proporsi come luogo di incontro, dialogo e scoperta, capace di mettere in relazione il grande cinema d’autore con il pubblico, in un’esperienza culturale condivisa.

Stéphane Brizé è nato nel 1966. Ad oggi ha diretto undici lungometraggi, tra cui Je ne suis pas la pour etre aime, Mademoiselle Chambon (vincitore del Premio César 2010 per la migliore sceneggiatura non originale), Quelques heures de printemps e La legge del mercato. Quest’ultimo era in concorso a Cannes nel 2015, dove Vincent Lindon ha ricevuto il premio come miglior attore e poi il Premio César come miglior attore. A questo ha fatto seguito Una vita, adattamento del romanzo di Maupassant, in concorso a Venezia nel 2016 prima di ricevere il Premio Louis Delluc. Poi sono arrivati In guerra nel 2018, in concorso al Festival di Cannes, e Un altro mondo nel 2021, in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Molti di questi film esaminano le conseguenze della finanziarizzazione dell’economia sugli individui. Le occasioni dell’amore, uscito nel 2024, era in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. Un bon petit soldat, con Alba Rohrwacher e Vincent Lindon, è il suo nuovo film.