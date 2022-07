Da giovedì la terza edizione dell’evento di Lecco dedicato al cinema

Carlo Verdone l’ospite di punta. Interverranno anche Omar Pedrini, il ministro Bonetti, Enrico Mentana

LECCO – Si accendono i riflettori sul Lecco Film Fest: da domani, giovedì, il capoluogo manzoniano torna ad essere città del cinema per un fine settimana di incontri con attori e registi, proiezioni e dibattiti con personaggi del mondo della comunicazione e dell’industria cinematografica.

Si tratta della terza edizione del festival: “Siamo partiti nelle condizioni meno favorevoli, nel 2020 nell’anno della pandemia, e pur nelle difficoltà abbiamo voluto realizzare questo evento, non per fare qualcosa di superfluo ma perché allora come oggi rappresenta un’occasione per sperare, per condividere” ha sottolineato mons. Davide Milani, prevosto di Lecco e presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo alla guida del festival, realizzato in partnership con Confindustria Lecco Sondrio.

“Ringraziamo Confindustria per il sostegno – ha rimarcato mons. Milani – è questa una sfida che ci vede lavorare assieme per la cultura e per la nostra comunità”.

Mons. Milani è intervenuto alla conferenza stampa ad un giorno dall’inizio del festival, insieme al presidente degli industriali Plinio Agostoni e Giuseppe Rossetto, presidente del Consiglio di Indirizzo e Sorveglianza di EGEA, main sponsor della rassegna lecchese.

“Mi piace pensare che il nostro mondo dell’industria contribuisca ad un evento di questo tipo dedicato al cinema – ha sottolineato Agostoni – il cinema parla della vita, è un intrattenimento che introduce un pensiero, un suggerimento di relazione, approfondisce il senso della quotidianità. Le imprese e il lavoro sono parte della nostra vita e con questo festival vogliono restituire al territorio attenzione e visibilità”.

Quanto un festival come questo può fare da traino allo sviluppo culturale e turistico della città? Se ne parlerà insieme ai direttori dei festival del Cinema di Torino e di Pesaro, per confrontare le loro esperienze e i ritorni che hanno avuto entrambe le realtà cittadine. Del resto Lecco e le sue location hanno conosciuto di recente un ampio interesse di registi internazionali e nostrani, come Antonio Albanese che ha appena concluso le riprese del suo film ed è stato protagonista della precedente edizione del Lecco Film Fest. Giusto ieri, il regista ha contattato mons. Milani per un ‘in bocca al lupo’ per questo nuovo festival al via.

“Le luci della Città” è il titolo dell’edizione 2022: “Due parole chiave, luce e città, che significano alimentare le relazioni, la socialità – ha sottolineato Rossetto di Egea – siamo man sponsor convinti, perché la cultura è fondamentale, solo grazie ad essa scopriamo chi realmente siamo, i nostri valori e dove vogliamo andare”.

Gli appuntamenti più importanti

Il tema della guerra, di drammatica attualità, aprirà il festival domani pomeriggio, giovedì, con la proiezione del “Kurdbun – Essere curdo” di Fariborz Kamkari al Cinema Nuovo Aquilone, seguirà il convegno “La luce sulle città in guerra. Cinema, reportage, podcast: linguaggi diversi per storie sempre simili” condotto dalla giornalista Tiziana Ferrario.

Alle 18 l’inaugurazione ufficiale del festival in Piazza XX Settembre con le autorità istituzionali del territorio, poi alle 19 l’intervista a Sabrina Impacciatore, attrice e comica intervistata da Caterina Taricano, critica cinematografica sempre in piazza XX Settembre.

In piazza Garibaldi invece, ore 21, l’incontro con Giulia Steigerwalt, regista, intervistata da Lorenzo Ciofani, giornalista e critico.

Diversi sono gli appuntamenti che si susseguiranno nelle tre giornate successive, da venerdì a domenica (QUI IL PROGRAMMA COMPLETO). Vi riportiamo i più importanti:

Venerdì alle 16:30 in Piazza XX settembre l’incontro dal titolo “La cultura come luce per il territorio: la sinergia tra diversi attori nel territorio lecchese” a cui interverranno Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, Francesca Colombo, direttore generale culturale di BAM Milano Fabio Dadati, presidente di Lariofiere, Simona Piazza, vice sindaca e assessora alla cultura del Comune di Lecco, Sara Vitali, segretario associazione ArchiViVitali. Modera Maurizio Crippa, vicedirettore del Foglio

Alle ore 18:15, in Piazza XX Settembre interviene Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia intervistata da Tiziana Ferrario, giornalista e scrittrice.

Sabato doppio appuntamento con Carlo Verdone: l’attore e regista dialogherà con mons. Davide Milani, alle ore 16:30 al Cinema Teatro Nuovo Aquilone, mentre alle 19 in piazza Garibaldi sarà intervistato da Marina Sanna, giornalista e critica cinematografi ca della Rivista del Cinematografo.

Domenica alle 11:30, in piazza XX Settembre ci sarà l’incontro dal titolo “I media e la cultura. Come si evolvono le pagine culturali di giornali e tg?” Intervengono Enrico Mentana, direttore di TG La7 e Open, Agnese Pini, direttore de La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno e Quotidiano Nazionale, Luciano Fontana, direttore del Corriere della Sera, Vincenzo Morgante, direttore di TV2000 e Radio InBlu.

Alle 19:00, in Piazza XX settembre l’incontro con Omar Pedrini, cantautore e musicista ex leader dei Timoria, intervistato da Marta Cagnola, giornalista Radio2