L’Accademia Corale di Lecco omaggia Palestrina alle Officine Badoni

Un omaggio musicale con concerto solidale e raccolta fondi per PizzAut

Appuntamento a questa sera alle 20:30

LECCO – Il 2025 segna un momento storico per la musica polifonica: si celebra infatti il 500° anniversario della nascita di uno dei massimi esponenti della musica corale, il “princeps musicae” Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594).

L’Accademia Corale di Lecco, diretta da Antonio Scaioli, renderà omaggio a questo sommo compositore grazie al concerto organizzato dai Club lecchesi della famiglia rotariana (Rotary Club Lecco Le Grigne, Lecco, Lecco Manzoni; Inner Wheel Lecco; Rotaract Lecco).

Il programma, accuratamente costruito, inviterà ogni ascoltatore a immedesimarsi nell’uomo rinascimentale in due momenti fondamentali della vita: nella prima parte si potranno ascoltare due splendidi mottetti, incastonati tra i brani della “Missa Emendemus”, in cui emerge la profondità del contrappunto palestriniano, capace di elevare l’anima a Dio in maniera ancora oggi insuperata. La preghiera musicale si concluderà con uno sfavillante “Magnificat”.

Nella seconda parte del concerto, Palestrina insieme a tre illustri colleghi entrerà idealmente in una corte rinascimentale, intrattenendo i convenuti con momenti di altissima poesia vocale. “Pierluigi da Palestrina, Luca Marenzio, Claudio Monteverdi e Orlando di Lasso hanno composto autentici capolavori, ricchi di immagini della natura, emozioni umane, turbamenti e puro divertimento, donandoci un’esperienza musicale di straordinaria bellezza e profondità” spiegano gli organizzatori.

La serata sarà un’occasione di musica, cultura e solidarietà, con la finalità di raccogliere fondi per PizzAut – Nutriamo l’inclusione, il progetto ideato da Nico Acampora che, partendo da una pizza, crea nuove opportunità per le persone che vivono con l’autismo.

I Rotary, Inner Wheel e Rotaract della città di Lecco hanno unito le forze per offrire alla comunità una preghiera a mille voci, accompagnata da un gesto concreto a sostegno di un progetto sociale, sottolineando come si tratti di: “un messaggio di pace di cui oggi più che mai sentiamo il bisogno”.

Fondata nel 1947 dal Prof. Saputo, l’Accademia Corale di Lecco è stata diretta fino al 1982 dal M° Guido Camillucci, con il quale ha inciso in prima assoluta italiana l’Amfiparnaso di O. Vecchi. Dal 1982 al 1993, sotto la direzione del M° Angelo Mazza, ha presentato opere del repertorio sacro di Pergolesi, Schubert, Galuppi, Mozart e Vivaldi.

Dal 1993 l’Accademia è diretta dal M° Antonio Scaioli. Nel 1998 incide alcuni corali di Bach per la Stradivarius. Nel 2007, in occasione del 60° anniversario di fondazione, pubblica il CD Colori ed emozioni della polifonia.

Con l’ensemble Harmonia Gentium, ha eseguito opere come il Natale del Redentore di Perosi, il Gloria di Poulenc, la Messa solenne di Liszt e il Passio pel Venerdì Santo di Mayr.

Successivamente, l’Accademia ha continuato a proporre grandi capolavori del repertorio corale: nel 2023 il Requiem di Mozart, nel 2024 le Vesperae Solennes de Confessore di Mozart, la Missa Sancti Nicolai di Haydn e i celebri brani di Handel Let God Arise e Zadok The Priest, e nel 2025 la versione integrale della Matthäus-Passion di J. S. Bach, confermando così la propria vocazione alla valorizzazione della musica polifonica di tutti i tempi.

Il Rotary International, fondato nel 1905 dall’avvocato americano Paul Harris, conta oggi oltre un milione di soci in tutto il mondo, uniti dalla volontà di mettere a frutto le proprie competenze a beneficio delle comunità locali e della pace tra i popoli, promuovendo scambi internazionali e progetti sociali.

L’evento è patrocinato dal Comune di Lecco e dalla Fondazione Comunitaria Lecchese, che ospiterà l’iniziativa nei bellissimi e recentemente rinnovati spazi delle Officine Badoni.

Il concerto “Una Serata in Polifonia” si terrà questa sera alle ore 20:30 alle Officine Badoni di Lecco e sarà ad ingresso libero.