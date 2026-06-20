Laorca celebra i Santi Pietro e Paolo con il concerto del Coro Grigna

Appuntamento sabato 27 giugno alle 21 nella chiesa parrocchiale con ingresso libero

LECCO – Il canto alpino torna protagonista a Laorca con il concerto del Coro Grigna dell’Ana di Lecco, appuntamento inserito nel programma della festa dedicata ai Santi Pietro e Paolo.

L’iniziativa vedrà esibirsi il Coro Grigna dell’Associazione Nazionale Alpini di Lecco nella chiesa parrocchiale di Laorca dedicata ai santi Pietro e Paolo, offrendo al pubblico una serata all’insegna della tradizione musicale e corale legata al mondo alpino.

Il concerto è in programma sabato 27 giugno alle ore 21 e si svolgerà in occasione delle celebrazioni per i SS. Patroni Pietro e Paolo. L’evento sarà ospitato all’interno della chiesa parrocchiale della frazione lecchese e rappresenterà uno dei momenti culturali inseriti nel calendario della ricorrenza religiosa.

L’ingresso sarà libero, consentendo a cittadini, appassionati e visitatori di partecipare gratuitamente all’esibizione del coro, da anni punto di riferimento nel panorama del canto alpino e popolare del territorio lecchese.

La serata offrirà così un’occasione di incontro tra musica, tradizione e comunità, nel contesto delle celebrazioni patronali di Laorca.