Laorca. I Corni delle Alpi risuonano lungo il Gerenzone

Appuntamento in musica sulla ‘Via del ferro’ a Laorca

L’iniziativa promossa da Laorca Lab con l’Orchestra sinfonica di San Giovanni

(foto di Giancarlo Airoldi)

LECCO – Appuntamento in musica, sabato, sulle sponde del Gerenzone: Laorca Lab e l’Orchestra Sinfonica di San Giovanni hanno promosso questa iniziativa andata in scena in località Svizzera di Laorca.

Protagonisti tre Corni delle Alpi, particolari strumenti suonati dal direttore Silvio Romeo insieme a due musicisti dell’Orchestra Sinfonica che hanno eseguito alcuni brani, intervallati da interessanti cenni teorici sull’utilizzo di tali strumentazioni e sulle sinfonie eseguite.

A conclusione del concerto, i partecipanti sono stati invitati ad un aperitivo presso la vecchia scuola, diventata luogo di aggregazione del quartiere e sede dell’associazione. L’iniziativa ha ricevuto il contributo del Fondo di Arti dal Vivo di Fondazione Comunitaria per il Lecchese.