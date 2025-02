L’arcivescovo di Milano Mario Delpini in visita a Capolavoro per Lecco

“La speranza è la risposta alla promessa del volto di Maria che offre Gesù”

Tappa a Lecco per immergersi nell’esperienza espositiva

LECCO – Ieri pomeriggio l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini ha visitato l’evento espositivo Capolavoro per Lecco, “In grembo la speranza”. Il metropolita, nell’Erbese per impegni istituzionali, ha voluto fare tappa a Lecco per immergersi nell’esperienza espositiva promossa dall’Associazione Culturale e dalla Comunità pastorale Madonna del Rosario, in collaborazione con il Comune di Lecco.

Accompagnato da don Walter Magnoni, parroco di Acquate, è stato accolto dagli organizzatori nella visita ai due capolavori esposti, La Pala Tezi del Perugino e la scultura lignea Madonna adorante di Giovanni Antonio di Giordano, che hanno molto colpito Delpini. L’Arcivescovo ha voluto lasciare un proprio ricordo sul libro degli ospiti: “Alcuni forse dicono che la speranza sia il dovere di essere fiduciosi; alcuni forse dicono che la speranza sia un tratto del carattere; altri forse dicono che la speranza sia un sogno infantile. – si legge – Io però sono convinto che la speranza sia la risposta alla promessa del volto di Maria che offre Gesù tra i santi in una storia trasfigurata dalla grazia”.

L’Arcivescovo ha avuto parole di lode per Davide, Elisa e Camilla, i giovani “ciceroni” che lo hanno accompagnato nella visita, di cui ha riconosciuto la preparazione e la dedizione che condividono con gli altri studenti coinvolti nel progetto.

La sesta edizione di Capolavoro per Lecco – che ad oggi ha superato gli 8 mila visitatori – rimarrà aperta fino al 2 marzo prossimo. Da segnalare, tra gli appuntamenti in programma, domenica 23 febbraio alle ore 16.30, presso la Sala conferenze al primo piano al Palazzo delle Paure, il concerto dell’Ensemble vocale In…canto, diretto da Antonella Gianese. Ingresso libero.